Corvera ya tiene a sus Corveranos Ejemplares de 2026: estos son los vecinos y colectivos distinguidos este año

El Ayuntamiento de Corvera ya tiene nombres propios para sus distinciones Corvera Ejemplar 2026. La Comisión de Festejos de San Justo y San Pastor de Solís, la terapeuta ocupacional Noemí Álvarez Vázquez, el periodista Alfredo Suárez Canga y la investigadora Elena Mielgo recibirán este año un reconocimiento que el Consistorio concede desde 2012 para poner en valor a vecinos, colectivos y entidades que destacan por su aportación al desarrollo social, cultural, deportivo, científico o empresarial del concejo.

La entrega de los galardones se celebrará el viernes 11 de septiembre, a las 17.30 horas, en La Lechera de Cancienes, en una gala que servirá además como acto inaugural de las Fiestas de Corvera. El Ayuntamiento mantiene así la fórmula de abrir los días grandes del concejo con un homenaje a quienes, desde ámbitos muy distintos, proyectan una imagen positiva del municipio y contribuyen a reforzar su vida comunitaria.

Los premiados

Uno de los reconocimientos recaerá en la Comisión de Festejos de San Justo y San Pastor de Solís, que este año cumple cincuenta años organizando de forma ininterrumpida una de las celebraciones populares más emblemáticas de la comarca. La propuesta, impulsada por la Asociación de Vecinos Santa María de Solís, subraya "medio sieglu faciendo pueblu" y destaca la importancia de mantener viva una fiesta de prao que ha sabido implicar a varias generaciones de vecinos.

Un momento en las fiestas de San Justo. / A. C.

También será distinguida Noemí Álvarez Vázquez, nacida y criada en Corvera, terapeuta ocupacional especializada en rehabilitación de mano y recuperación neurológica. El galardón reconoce su papel como profesional de referencia a nivel estatal en una especialidad sanitaria altamente cualificada, así como su capacidad emprendedora y su vinculación con el concejo. Su trabajo se centra en pacientes con patologías de origen neurológico, traumático, funcional o degenerativo, con el objetivo de acortar los tiempos de recuperación y facilitar la reincorporación a la vida cotidiana y laboral.

Noemí Álvarez. / A. C.

El periodista Alfredo Suárez Canga, natural de Cancienes, será otro de los Corveranos Ejemplares de 2026. Su trayectoria en medios nacionales, su paso por cadenas como RTPA, laSexta, Telemadrid y Antena 3, y su actividad en redes sociales como divulgador de la llingua asturiana y la cultura del territorio lo han convertido en un referente de una comunicación que combina información, cercanía y humor. La propuesta lo define como un profesional capaz de unir "rigor y humor en la misma frase".

Alfredo Suárez Canga. / A. C.

La relación de premiados la completa Elena Mielgo, investigadora especializada en ciencia de materiales e ingeniería metalúrgica, vinculada al centro tecnológico IDONIAL. Su trabajo se centra en la corrosión, la innovación industrial y las energías renovables, un campo clave para la sostenibilidad y la eficiencia de numerosos procesos productivos. "A veces los caminos no se eligen, sino que se encuentran", señala Mielgo sobre una trayectoria que la ha llevado a liderar investigaciones aplicadas al rediseño de componentes, la optimización de procesos y la monitorización de materiales en condiciones reales.

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Elena Mielgo. / A. C.

Valoración positiva y compromiso de continuidad

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, defendió que la gala vuelva a ser el arranque oficial de las fiestas porque permite situar a la ciudadanía en el centro de la celebración. "Queremos que las Fiestas de Corvera comiencen teniendo como protagonistas a nuestros vecinos y vecinas. No hay mejor manera de iniciar los días grandes del concejo que reconociendo a personas y colectivos que, con su trabajo, su compromiso y su ejemplo, hacen una Corvera mejor cada día", afirmó el regidor, que también recordó que en el municipio hay "muchas más personas y colectivos" merecedores de este reconocimiento y garantizó la continuidad de unas distinciones pensadas para seguir dando visibilidad a "nuevas trayectorias y nuevos ejemplos de compromiso con Corvera".