Adiós a la Casa de Postas de Las Vegas: las piquetas abren paso hacia la esperada rotonda de Corvera

El rugido de las excavadores rompió el silencio de la mañana de este martes en Las Vegas. A las nueve en punto, la maquinaria empezó a morder los muros de la antigua Casa de Postas de la localidad corverana, un edificio en ruinas que "por fin" pasa a la historia tras años de abandono. Entre el polvo en consideración, decenas de vecinos se arremolinaron en los cruces, teléfono en mano, para inmortalizar con vídeos y fotos el fin de una era. "Después de tanto tiempo, se hace raro verlo caer", comentaban algunos residentes ante lo que es el primer paso de la esperada rotonda que unirá la avenida del Principado y la calle Estebanina, un proyecto clave para desenredar el tráfico y dar un lavado de cara ansiado en el barrio.

Durante años, el entorno de la Casa de Postas se convirtió en un foco de insalubridad para muchos vecinos. "Tenían que tirarlo todo, hay ratas enormes y está lleno de cucarachas", afirmaron Gustavo y José Luis Montoya, vecinos colindantes que mostraron su preocupación por el riesgo para sus hijos: "Da miedo porque tenemos críos y aquí podían coger infecciones". A esto sumaron el temor de verse afectados por la caída de cascotes: “Da mucho respeto bajar al coche porque el edificio estaba para caerse", añadieron ambos vecinos, convencidos de que el derribo será "una mejora para la zona".

EN IMÁGENES: Las Vegas se despide de su icónica casa de postas y avanza hacia la ansiada rotonda / Christian García

También el hecho de caminar por este cruce era una "ruleta rusa". La ausencia de acera en uno de los márgenes obligaba a los vecinos a caminar a diario a escasos centímetros de los vehículos, los cuales, en muchas ocasiones “pasan volando por esta carretera”. "Es un riesgo estar sin acera, aquí los coches corren mucho. Cuando viene el autobús tienes que tener mucho cuidado", explicó José Luis Montoya, que reclamó que “se invierta todo lo posible en mejorar los puntos para peatones”. En los mismos términos se expresó Rogelio Pérez, quien confesó que el proyecto “es una buena medida que mejorará el barrio, el paso era muy estrecho y sin acera hay que ir con mucho cuidado".

La caída del viejo edificio cierra una etapa de décadas de parálisis. "Estaba todo bastante destrozado y abandonado", comentó Julio Lozano, quien mencionó que otra vivienda anexa —el portal 4 de Estebanina, que también será derribado en el futuro— ya tuvo que ser clausurada por riesgo de desprendimiento tras décadas de olvido. "Ya era hora de que tiren todo esto después tantos años abandonado y sin que nadie se hiciese cargo", afirmó el corverano, que celebró que por fin se vaya a "poner curioso”.

Pero entre el estrépito de los cascotes, la demolición también levantó pellizcos de nostalgia. Pedro Espiñeira contempló el avance de las máquinas con un nudo en la garganta: "Da mucha pena ver cómo se derriba esto". Emocionado, Espiñeira detalló que vivió allí durante más de una década y regentó, en el bajo del inmueble, una tienda de materiales de construcción que una vez formó parte del paisaje cotidiano de Las Vegas: “Es una parte de mi vida”.

EN IMÁGENES: Las Vegas se despide de su icónica casa de postas y avanza hacia la ansiada rotonda / Christian García

Con el afán por rescatar el pasado antes de que las palas arrasasen con todo también estuvo presente Rubén Domínguez, presidente del Centro de Estudios Alfoz de Gauzón, quien siguió de cerca los trabajos para coordinar el rescate de partes de la estructura del inmueble, concretamente las partes más artísticas y llamativas del edificio. El objetivo del Centro de Estudios es salvaguardar algunos elementos y asegurar así que quede conservada la historia de la infraestructura.

Pero sin duda, la mirada más emotiva de la jornada la firmó Dolores Iglesias, una institución en el barrio. Iglesias rompió moldes en una época donde "no era común" ver a mujeres al frente de peluquerías masculinas, acumulando allí “muchos años, muchas horas y miles de cortes de pelo”. "La peluquería la abrió mi padre en el 52 y la tuvimos hasta el 2000”, relató Iglesias, que explicó que tras ser indemnizada al dejar el local –por el riesgo de derrumbe–, se trasladó a otro cercano donde aún hoy el negocio mantiene su nombre pero con diferente propietario. "Tengo muy buenos recuerdos, yo viví en este edificio”, rememoró con los ojos fijos en unas paredes que poco a poco fueron cayendo.

Dolores Iglesias posa con unos azulejos tras la demolición de la Casa de Postas. / C. G.

Sin embargo, el gran tesoro de Iglesias eran unos azulejos "con un brillo especial" y que su padre instaló hace siete décadas. Su único deseo este martes era rescatar una pieza de ese pasado: “Me conformaría con un azulejito para hacer un cuadro y colgarlo en casa. Si se salva uno, me doy por satisfecha”. Finalmente, el deseo se cumplió y pudo llevarse entre las manos varios fragmentos, incluido un azulejo que sobrevivió completamente intacto. Aun así, y a pesar de los numerosos recuerdos, Iglesias pensó en el futuro: "Es una etapa importante para mí, pero está bien que lo tiren, es una pena cómo estaba. La rotonda me parece estupenda, todo lo que sea mejorar Las Vegas tiene que salir para adelante".

Un acuerdo histórico para transformar el barrio

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, tampoco se perdió la demolición de la icónica casa de postas. El regidor municipal destacó la trascendencia de una jornada clave para el municipio: "Es uno de los días que Corvera lleva décadas esperando”. En ese sentido, Fernández detalló que “no solo se trata de una cuestión estética” sino que las obras supondrán un paso adelante en el apartado de seguridad vial y peatonal de la mano de la nueva rotonda que permitirá dar fluidez a un punto en el que cada día pasan más de 6.000 vehículos.

"Cuando encontramos esta situación había 14 juicios y hay que agradecer la predisposición del promotor y propietario de la casa de postas para llegar a un acuerdo”, recalcó Fernández, que puso en valor que todo el proceso “se hizo sin costo alguno tanto para el ayuntamiento como para el promotor". Por ello, Fernández expuso que “dentro de cuatro meses, cuando la rotonda esté construida, esto será un antes y un después que mejorará la vida de la gente".

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La demolición de la casa de postas es solo el primer paso de un proyecto mucho más ambicioso. Respecto a los inmuebles colindantes, el alcalde avanzó los planes previstos. En concreto, Fernández se refirió al número 4 de la calle Estebanina, de propiedad municipal tras alcanzar un acuerdo con la propiedad y que, próximamente, será demolido. Además, también destacó el acuerdo con la propiedad del solar de Casa Josefina, ubicado justo en frente, que actualmente pertenece a diez propietarios, lo que dificulta los trámites. Por último, el edificio anexo a la pulpería “Os Chaos” también cuenta con acuerdo para su derribo mientras que al edificio del propio restaurante le restan los últimos flecos para decidir su futuro: “Ya tenemos acuerdo con el 84 por ciento de la propiedad”, indicó Fernández, que detalló que el 16 por ciento restante se encuentra a la espera por la dificultad para localizar a los dueños. Todo este entorno, indicó el regidor municipal, tendrá uso de estacionamiento de vehículos y de vivienda “para convertir una zona que estaba abandonada en una de las mejoras de la comarca”.