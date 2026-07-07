Nueva inversión en el Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona: se mejorará la accesibilidad del recinto

Mejorar la accesibilidad y la funcionalidad del Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona. Ese es el objetivo que busca la Consejería de Cultura y Deporte y para el cual destinará cerca de 160.000 euros. El equipamiento acoge de forma habitual concentraciones y competiciones nacionales e internacionales y, además, será la sede del Campeonato de Europa de Sprint Olímpico de 2028.

En materia de accesibilidad, está previsto habilitar una nueva zona en el entorno de las gradas adaptada para personas con movilidad reducida, para las que también se crearán cuatro plazas de aparcamiento. Al mismo tiempo, se renovará la señalización horizontal del conjunto del aparcamiento y de sus viales y se aprovechará para actuar sobre los graderíos, donde se realizará una limpieza general y se recuperarán los tablones de madera que conforman los asientos. Estos elementos, deteriorados por la exposición a la humedad y la vegetación, recibirán un tratamiento protector específico para exteriores que aumentará su durabilidad.

Mejoras en gradas, aparcamiento y accesos

También se actuará en el embarcadero, donde se sustituirá el actual entarimado de madera de pino de la pasarela y los pantalanes afectados por las condiciones meteorológicas por una nueva superficie de mayor resistencia. Asimismo, se retirará la barandilla de acceso al embarcadero central para instalar una nueva estructura de tubos huecos de acero laminado en frío con protección antioxidante. Las obras incluyen la mejora del camino de acceso al embarcadero previsto para la entrega de premios, al que se aplicará un pavimento antideslizante para reforzar sus condiciones de seguridad y uso.

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El proyecto incorpora, además, la instalación de cuatro contenedores prefabricados sobre cimentación de hormigón armado que ampliarán la capacidad de almacenamiento de material deportivo y contribuirán a una mejor organización de los espacios auxiliares del centro.