El Asturias Dragon Boat conquista seis oros y lidera el Nacional de sprint en Lugo

El Asturias Dragon Boat regresó a su sede de Trasona convertido en el gran dominador del Campeonato de España de barco dragón de 200 metros, disputado en las aguas del Miño, en Lugo. El club corverano firmó una actuación sobresaliente al sumar siete medallas, seis de ellas de oro, y alcanzar el primer puesto de la clasificación general por puntos. El balance confirma el crecimiento de una entidad que volvió a situar a Corvera, al embalse de Trasona y al barco dragón asturiano en el mapa nacional de esta modalidad.

Los palistas asturianos se impusieron en las categorías mujer veterana db12 y db22, mixto veterano db12 y db22 y open veterano db12 y db22, además de lograr una medalla de bronce en mixto sénior db22. Ese botín permitió al club alcanzar los 336 puntos, por delante del Real Círculo de Labradores de Sevilla, segundo con 301, y del Club Piragüismo Cidade de Lugo, tercero con 232. La competición reunió a más de 500 deportistas de 28 clubes, varios de ellos con una trayectoria consolidada dentro del barco dragón nacional.

El director técnico del Asturias Dragon Boat, Octavio Fernández "Trabu", subrayó la dificultad de un éxito que, a su juicio, tiene un valor especial por el contexto competitivo y económico en el que se produjo. "No ha sido fácil conseguir ese liderazgo", afirmó el técnico, antes de recordar que "la Federación Española de Piragüismo ha introducido últimamente cambios en los reglamentos que dificulta enormemente la confección de las tripulaciones tanto de sénior como de veteranos". A esa exigencia deportiva añadió el esfuerzo económico que supone para una entidad como la corverana desplazarse a este tipo de campeonatos "sin apenas ayuda externa", una circunstancia que, según destacó, hace que "este triunfo resulte mucho más reconfortante".

También el presidente del club, Manuel Adolfo Alonso, puso el acento en el trabajo previo realizado en Trasona y en la dureza de la competición en Lugo. "Hemos recogido el fruto de muchas horas de entreno en Trasona", aseguró. Alonso destacó que competir en el Miño supuso "una dificultad añadida", ya que "en el río no es posible igualar las condiciones de las calles por las que se compite". Pese a ello, el equipo respondió en cada manga: "Dadas esas condiciones valoro mucho el esfuerzo de nuestros palistas. Fuimos a fuego en cada serie y cada medalla lograda ha sido tremendamente peleada".

La expedición asturiana cerró así un campeonato redondo y ya mira a la siguiente cita, que se celebrará en casa. Trasona acogerá los días 15 y 16 de agosto el Campeonato de España de Dragón Boat 500 metros, una prueba que permitirá al club competir ante su gente después del golpe de autoridad firmado en Lugo.

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Entre las protagonistas del éxito estuvo María Jesús Avello, cinco veces oro en las tripulaciones db12 femenino y mixto y db22 femenino, mixto y open, que reivindicó el valor colectivo de esta disciplina: "Si algo nos enseña el Barco Dragón es a trabajar en equipo y a aprender no solo de tus compañeros sino también de otras tripulaciones". La palista destacó además la creciente presencia femenina en este deporte, en el que, dijo, se encuentran "esfuerzo compartido, equipo, sonoridad e inclusión".