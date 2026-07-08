La pista finlandesa de Los Campos crece un 40 por ciento y alcanza los 25 puntos de luz para impulsar el deporte en Corvera

El Ayuntamiento de Corvera ha concluido las obras de remodelación y ampliación de la pista finlandesa de Los Campos, uno de los espacios deportivos y de ocio al aire libre más frecuentados del concejo. La intervención, enmarcada en el Plan de Movilidad Sostenible municipal, contó con una inversión total de 94.763,35 euros financiados a través de fondos europeos.

Los trabajos se centraron en el incremento de la superficie total del trazado en aproximadamente un 40 por ciento, pasando de los 2.085 metros cuadrados originales a los 2.919 actuales, a lo largo de un recorrido de 870 metros lineales. Con esta ampliación, la pista alcanza ahora una anchura media de 3,5 metros, lo que optimiza la convivencia y la seguridad entre peatones y corredores. Asimismo, se instalaron bordillos laterales en todo el perímetro para contener el material del firme, evitar su dispersión hacia las zonas verdes y reducir los costes futuros de mantenimiento.

Por otro lado, la seguridad de la instalación también se ha reforzado mediante una notable mejora del alumbrado público. El número de puntos de luz se ha incrementado en un 150 por ciento, al pasar de las 10 luminarias existentes a un total de 25. Esta dotación lumínica busca prolongar las horas de uso del espacio en condiciones óptimas de visibilidad, especialmente durante las franjas horarias del amanecer y el anochecer.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, señaló que esta actuación era prioritaria debido al alto volumen de vecinos que utilizan la infraestructura cada semana. Fernández destacó que el proyecto aprovecha la financiación europea para consolidar espacios públicos de calidad que fomenten hábitos de vida saludables y faciliten la movilidad a pie en el municipio.

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Esta remodelación da continuidad a los planes de mejora urbana que el Consistorio viene ejecutando en el entorno de Los Campos, donde recientemente también se invirtieron 29.037 euros en la renovación integral del pavimento del parque de calistenia.