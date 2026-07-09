El Ayuntamiento de Corvera y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico invertirán 328.000 euros para limpiar 18 kilómetros de ríos

El Ayuntamiento de Corvera y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico han renovado su convenio de colaboración para mantener y conservar los cauces del municipio. El nuevo acuerdo amplía la línea de trabajo iniciada en 2023, con una vigencia inicial de cuatro años —con opción a otros cuatro de prórroga— y contará con una inversión global de 328.000 euros.

El presupuesto se financiará al 50 por ciento, de modo que el Ayuntamiento aportará 164.000 euros y la Confederación Hidrográfica asumirá la ejecución de la totalidad de las obras. Las intervenciones se realizarán tanto en tramos urbanos como fuera de los núcleos poblacionales para optimizar la coordinación de competencias entre ambas instituciones y ofrecer una respuesta más eficaz.

Por la izquierda, Alejandro Barriuso, Iván Fernández, Bárbara Monte y Jorge Suárez / A. C.

El plan prevé actuar sobre un total de 18.161 metros de márgenes fluviales distribuidos por las parroquias de Cancienes, Las Vegas, Molleda, Solís, Trasona y Villa. Los trabajos se concentrarán en los ríos Arlós y Alvares, la ría de Avilés y los arroyos de Villa, Moriana y Espina, además de otros cauces locales. Las tareas principales incluirán la retirada de árboles caídos y obstáculos, desbroces selectivos de la vegetación de ribera, estabilización de márgenes y recuperación de la flora autóctona para mejorar el estado ecológico de los ríos y reducir el riesgo de inundaciones por lluvias intensas. Una comisión mixta de seguimiento revisará anualmente las tareas y fijará las prioridades de cada ejercicio.

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Este segundo acuerdo da continuidad al firmado en 2023, que supuso una inversión conjunta de 200.000 euros y permitió actuar en 16.887 metros lineales de cauces. A este respecto, el alcalde de Corvera, Iván Fernández, destacó que este modelo de colaboración ha demostrado ser eficaz y permite dar respuesta a una demanda histórica de los residentes. "Este convenio es un ejemplo de que cuando las administraciones colaboran en lugar de discutir sobre quién tiene la competencia, los que salen ganando son los vecinos", declaró el regidor municipal. Asimismo, el alcalde agradeció a las asociaciones de vecinos el asesoramiento prestado a la administración local para señalar cuáles eran las zonas prioritarias de actuación en cada una de las parroquias.