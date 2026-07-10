Corvera reivindica la memoria de Miguel Ángel Blanco en el 29.º aniversario de su asesinato

La calle Miguel Ángel Blanco de Las Vegas ha vuelto a convertirse este mediodía en el epicentro del recuerdo al concejal de Ermua asesinado por ETA. El Ayuntamiento de Corvera organizó un emotivo acto de homenaje bajo el lema nacional "¡Tu legado nos compromete!", una iniciativa impulsada por la Fundación Miguel Ángel Blanco para mantener viva su memoria en los municipios que, como el corverano, integran el mapa de la memoria histórica del país.

El acto, celebrado a las 13.30 horas y presidido por el alcalde Iván Fernández, reunió a miembros de la corporación municipal y a representantes vecinales. Tras dar lectura al manifiesto, los asistentes guardaron un minuto de silencio que concluyó con la colocación de un ramo de flores junto a la placa que da nombre a la vía.

Durante el homenaje, el regidor corverano destacó la necesidad de no olvidar el pasado para evitar que se repitan la violencia y los errores de etapas anteriores. Fernández subrayó que el crimen del edil vizcaíno marcó un punto de no retorno en la respuesta social contra el terrorismo: "Ese recuerdo compartido demuestra que somos una sociedad que no olvida, que no se rinde y que sabe que la libertad tiene un precio que otros pagaron con su vida", ha manifestado el alcalde.

Noticias relacionadas

Asimismo, Iván Fernández reafirmó el compromiso del municipio con este tributo anual, explicando que tanto la designación de la calle como la constancia de este homenaje desde hace casi tres décadas buscan ofrecer un testimonio permanente de solidaridad, cariño y acompañamiento hacia todas las víctimas del terrorismo y sus familias.