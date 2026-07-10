Dos heridos muy graves tras la colisión entre un camión y un turismo en Corvera

Dos personas han resultado heridas muy graves tras la colisión frontal entre un camión y un turismo en Corvera a última hora de la tarde de este viernes. Tal y como informó la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar a las 21.20 horas en el tramo de enlace para incorporarse a la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura del punto kilométrico 406, que se corresponde con la salida hacia Villalegre y Las Vegas. Fue en ese momento cuando se produjo la colisión frontal entre un camión y un turismo con el resultado provisional de dos heridos muy graves.

Los heridos son dos jóvenes, una mujer y un hombre, siendo ella quien se llevó la peor parte. La mujer fue excarcelada por Bomberos de Asturias con base en el parque de Avilés, y posteriormente, fue trasladada al HUCA. El chico fue derivado al Hospital Universitario San Agustín de Avilés. Ambos viajaban en un turismo y se incorporaban a la autopista mientras que el camión la había abandonado.

El accidente se produjo en el tramo de enlace desde las vías que comunican Avilés y Corvera hacia la Autovía del Cantábrico cuando los dos vehículos se cruzaban.

Como consecuencia del choque, ambas salidas de la Autovía, en los dos sentidos de la circulación, permanecieron completamente cerradas al tráfico para facilitar las labores de asistencia y retirada de vehículos de la vía.

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No obstante, no se vio afectada en ningún momento la circulación por la A-8, manteniéndose los carriles habilitados salvo por las restricciones especificadas en las vías de salida donde se produjo el accidente. Al lugar de los hechos se desplazaron sendas patrullas del destacamento de Gijón y el equipo de investigación de siniestros viales de la Guardia Civil de Oviedo.