El mercado de Las Vegas cambio de ubicación por la celebración de las fiestas locales

El mercado semanal de Las Vegas modifica de forma excepcional su emplazamiento este sábado 11 de julio. Según informó el Ayuntamiento de Corvera de Asturias a través de un bando oficial, esta medida responde a la celebración de las Fiestas de Las Vegas, que se desarrollan entre el 10 y el 13 de julio.

Para compatibilizar los festejos con la actividad comercial, el mercado se traslada por un día a la calle Estebanina, ocupando tanto el vial principal como la parcela habitualmente destinada a aparcamiento público. El motivo principal de este movimiento es la instalación de la gran infraestructura festiva en la céntrica Plaza Europa, lugar donde habitualmente confluyen estas actividades.

Restricciones de tráfico y estacionamiento

Este cambio de ubicación provisional afecta directamente a la movilidad de la zona. Desde la concejalía correspondiente se ha advertido de que la calle Estebanina y su solar de aparcamiento quedarán completamente cerrados al tráfico entre las 06.00 y las 16.00 horas. Se solicita a los vecinos y visitantes la máxima colaboración, así como previsión a la hora de retirar los vehículos estacionados en las áreas afectadas antes del inicio del corte, con el fin de garantizar el correcto montaje y desarrollo de los puestos ambulantes.

Programación en la Plaza Europa

La jornada festiva cuenta con un programa repleto de actividades que se desarrollarán en la Carpa de la Fiesta, ubicada en la Plaza Europa de Las Vegas. Los actos comenzarán a las 14.30 horas con una Comida de Convivencia, que consistirá en una gran arrozada a cargo de Eventos Moka.

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La música será el plato fuerte de la tarde y la noche. A las 17.00 horas tendrá lugar la primera actuación del Grupo Aroma, que volverá a subirse al escenario a las 22.00 horas para amenizar la gran romería y verbena junto a DJ Xixo. El broche de oro llegará a la medianoche (00.00 horas) con un gran espectáculo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia La Inundación, tras el cual continuará la música y el baile en el recinto festivo de la Plaza Europa.