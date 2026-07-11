El grano festivo que une a Corvera: 250 personas se citan en Las Vegas para degustar paella

El parque Europa de Las Vegas se convirtió este sábado en el epicentro de la convivencia vecinal con su tradicional comida de hermandad. Organizada por la asociación de vecinos El Conceyu, la cita congregó a cerca de 250 comensales bajo una gran carpa que consolidó un festejo donde el buen tiempo y el ambiente familiar fueron los grandes protagonistas de la jornada.

Pasados apenas unos minutos de las dos y media de la tarde, comenzaron a hacer acto de presencia largas colas para recoger un menú que hacía prever el éxito. Los asistentes desfilaban con platos individuales o grandes bandejas listas para compartir en las mesas. El menú consistió en una monumental paellada y arroz con leche de postre, ambos elaborados por Moka Catering con Antonio Ramos, Santiago Guinle y Jairo Buznego en los fogones, viejos conocidos de las celebraciones locales.

Para saciar el paladar de los vecinos, el equipo manejaba cifras de envergadura. Guinle detalló que emplearon unos 25 kilos de arroz en una receta a base de carne, marisco y sofrito tradicional: "Una buena paella tiene que tener una buena mercancía, un buen producto y un buen caldo". Todo dicho. Respecto al arroz con leche, el cocinero concretó que se trata de "una fórmula profesional secreta" que incluía azúcar, canela y limón –ingredientes base–. Sobre el ambiente, Guinle se mostró claro: "Venimos todos los años y la gente disfruta mucho".

"Muy rico el arroz, un manjar. Ojalá fuese más a menudo", comentó José Luis García, acompañado de Mari Carmen Fernández y José María García. Por su parte, para Antonio Sánchez, quien aguardaba en la cola con una bandeja lista para recoger el menú, la jornada era la excusa perfecta para reunir a la familia. En esa línea se expresó también un grupo de trabajadores de la residencia de mayores Verdeja, encabezada por Noelia Lorenzo, quien destacó el espectacular ambiente de un día pensado "para comer, disfrutar y luego salir a echar unos bailes".

La fiesta en Las Vegas es, ante todo, tradición compartida. Mari Carmen Naveiras, Juanita Fidalgo y Mari Carmen, Luisa y Avelina Fernández formaban un grupo familiar que no falta ningún año. Para ellas, la paella estaba "estupenda", aunque tenían claro que la jornada no estaría completa sin pasar por la pista: "Si no hay baile, ni es fiesta ni es nada".

El evento atrajo también a visitantes de otros concejos que aprovechan la ocasión para juntarse con amigos. Era el caso de Francisco Javier Fernández, de Avilés, quien compartía mesa con los cangueses Secundino Pérez —que aportó una empanada casera de chorizo, panceta y cebolla "que está de muerte"— y José Manuel Fernández, y el corverano Ramiro Caldevilla. Este último es, además, el cortador oficial de jamón de las fiestas, y este domingo ofrecerá una degustación gratuita: "Este está siendo uno de los años con mejor participación que recuerdo. El tiempo ha ayudado muchísimo y tanto ayer por la noche como hoy se ha apuntado muchísima gente", comentó Caldevilla.

Los fuegos, a medianoche de este sábado

La masiva afluencia confirmó que la celebración está más viva que nunca. Juana María Fernández, vicepresidenta de la asociación vecinal El Conceyu, se mostró satisfecha por la participación de un barrio que, un día antes, no dejó dudas de su implicación: "En cuanto acabó el partido (el España - Bélgica del Mundial de fútbol), todo el mundo se fue directo a la verbena", confirmó.

La jornada inaugural había dejado el listón muy alto. El viernes comenzó a las siete de la tarde con un concurrido pasacalles a cargo de la Agrupación Musical de Corvera. Tras la victoria de la selección española, la euforia se trasladó de forma masiva al prao de la fiesta, donde la romería y la verbena con DJ Xixo y el dúo Héctor y José congregaron a una multitud que no quiso desaprovechar la oportunidad de bailar hasta altas horas de la madrugada antes de un sábado gastronómico. No con todo los fuegos artificiales se esperan para esta medianoche de sábado como el plato fuerte del fin de semana.

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Un domigno sin pausa

La actividad no dará tregua este domingo, 12 de julio, con una jornada de clausura repleta de alicientes. La programación arrancará a las 11.00 horas con el esperado Concurso de Tortilla, que repartirá premios de 250, 150 y 100 euros para los tres mejores cocineros. A las 13.00 horas llegará el turno del baile vermut con la música del Grupo Aroma y la degustación gratuita de jamón a cargo de Ramiro Caldevilla. La tarde estará dedicada a los más pequeños: a las 18:00 horas empezará el espectáculo infantil de Mister Tacho (Circo Sentidos), que servirá de antesala para el broche final de las fiestas: una última romería a partir de las 20:00 horas que correrá a cargo del Grupo D'Cano.