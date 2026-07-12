Tres clubes de Corvera asumen la gestión de la barra de las fiestas para financiar el deporte base

El Club Náutico Ensidesa, el Club Corverastur Tenis de Mesa y la Sociedad Deportiva Cancienes se encargarán de la explotación de las barras de bar durante las fiestas de Corvera, programadas para la segunda semana de septiembre. La concesión se ha resuelto mediante una convocatoria abierta del Ayuntamiento dirigida a las entidades inscritas en el registro municipal con al menos un año de antigüedad y que hayan demostrado tener actividad real durante la temporada 2024-2025.

La infraestructura festiva cuenta con una longitud total de 42 metros que se dividirá en tres tramos iguales de 14 metros, permitiendo que cada club regente su espacio. Los cálculos municipales estiman que esta actividad reportará un beneficio de entre 20.000 y 25.000 euros, una recaudación a la que la administración local renuncia de forma expresa para que los clubes la destinen a financiar el deporte base, organizar nuevas actividades y mantener o mejorar las instalaciones y equipamientos deportivos públicos del concejo.

Para la selección se ha empleado un sistema de puntuación que valora la presencia de equipos de base, categorías sénior o actividades lúdico-deportivas, además de sumar puntos por cada deportista local en sus filas. Por el contrario, las bases han penalizado a las entidades que gestionaron la barra en ediciones recientes, una medida de control que busca garantizar la rotación equitativa entre los distintos colectivos del municipio.

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Esta decisión responde a una política que prioriza el apoyo al tejido asociativo frente al beneficio de las arcas públicas. En este sentido, el concejal de Deportes, Genaro Rodríguez, explicó que varios empresarios de hostelería se habían dirigido a la administración para solicitar que la gestión del espacio saliera a subasta pública. Sin embargo, Rodríguez ha rechazado esta opción de manera tajante. “Nosotros las barras de las fiestas de Corvera no las queremos para recaudar, sino para prestar ese servicio durante las fiestas y que los clubes deportivos puedan tener esta fuente de financiación que les viene tan bien”, ha manifestado el edil.