Gimnasia sin mirar al cielo: Corvera inaugura su nueva zona biosaludable con cubierta

Los vecinos de Las Vegas y Los Campos ya pueden ejercitarse al aire libre sin mirar al cielo tras la apertura de la nueva cubierta biosaludable en la plaza Corvera, ubicada junto al prao de la fiesta. Las obras contaron con una inversión de 170.000 euros para techar un espacio de 296 metros cuadrados, una actuación del Ayuntamiento de Corvera que busca proteger a los usuarios de la lluvia y el sol durante todo el año.

La infraestructura destaca por una cubierta que alcanza los 332 metros cuadrados debido a un voladizo perimetral diseñado específicamente para mejorar el resguardo ante las diferentes inclemencias meteorológicas. El proyecto se ejecutó mediante una estructura abierta en forma de abanico y de color blanco translúcido, un diseño moderno y ligero que busca integrarse en el entorno garantizando el paso de la luz natural para la práctica de gimnasia para mayores y otras actividades físicas al aire libre.

Esta intervención dio continuidad a la estrategia municipal de cubrir espacios públicos, una red que ya cuenta con techados en los parques infantiles de Las Vegas y Los Campos. El Consistorio confirmó que la nueva disposición de la plaza es plenamente compatible con la celebración de las fiestas locales que habitualmente acoge el colindante prao de la fiesta, un punto que además sirve de sede para las sesiones gratuitas de gimnasia organizadas dentro de las actividades ciudadanas del concejo.

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El alcalde de Corvera, Iván Fernández, enmarcó esta apertura en el cumplimiento de un compromiso adquirido con los vecinos para mejorar las áreas destinadas a los hábitos de vida saludables a través de un equipamiento cómodo y accesible para todas las edades. El regidor subrayó la planificación del diseño al asegurar que "toda actuación que hacemos en esta zona es compatible con la celebración de las fiestas como veníamos haciendo hasta ahora". Asimismo, Fernández valoró la utilidad anual del espacio y adelantó que, "visto el éxito y la aceptación que está teniendo la cubierta de diferentes parques y zonas de gimnasia, en el futuro estudiaremos seguir cubriendo más equipamientos públicos".