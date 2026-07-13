Las Vegas pone el broche de oro a sus fiestas con un exitoso concurso de tortillas

Las fiestas de Las Vegas bajaron el telón con una última jornada marcada por la alta participación en el certamen gastronóomico y el gran ambiente vecinal. Tras una noche de música y fuegos artificiales que congregó a una enorme multitud, los vecinos demostraron que aún quedaban ganas de exprimir las celebraciones hasta el último minuto.

El gran protagonismo del día se lo llevó el tradicional concurso de tortillas. Tal y como confesó el presidente de la asociación vecinal El Conceyu, Juan Manuel González, el veredicto del jurado fue "especialmente complicado" debido al listón tan alto que fijaron los participantes: en total se presentaron 27 tortillas que compitieron por los tres premios principales, de 250, 150 y 100 euros respectivamente, en una cita que destacó por la gran calidad y el mimo en la elaboración de cada propuesta.

Algunas de las tortillas participantes en el certamen de Las Vegas. / A. C.

El apetito abrió paso a la música durante una sesión vermú que registró un lleno absoluto. Al ritmo del Grupo Aroma y con un puesto de corte de jamón, el espacio festivo se convirtió en un hervidero de vecinos y visitantes decididos a estirar la jornada.

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Un instante de las fiestas de Las Vegas / A. C.

La tarde adoptó un tono más familiar con el espectáculo de circo de Mister Tacho, que encandiló a los más pequeños, antes de que el Grupo D'Cano pusiera el broche de oro final con una animada romería. Un cierre de altura para unos días en los que el pueblo se volcó por completo en sus calles con comidas de hermandad, grandes verbenas y fuegos artificiales que iluminaron el cielo corverano nocturno.