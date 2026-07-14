Corvera y Avilés, a golpe de pedal: abre el carril bici que une Los Campos y Villalegre

Corvera ha estrenado su primer carril bici y un nuevo circuito saludable en el entorno del Prao de la Fiesta, una actuación que integra por primera vez al municipio en la red de movilidad ciclista de la comarca. Estas nuevas infraestructuras se suman a la pista finlandesa —recientemente ampliada y ya en uso— para consolidar un gran espacio continuo dedicado al deporte y al transporte sostenible. El proyecto ha supuesto una inversión de 375.000 euros, financiados íntegramente con fondos europeos, lo que ha evitado cualquier impacto económico sobre las arcas municipales.

La puesta en servicio de las instalaciones contó con la visita institucional del alcalde, Iván Fernández, y de la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. Con esta intervención, el Ayuntamiento culmina las actuaciones del Plan de Movilidad Sostenible en la zona, transformando el entorno en un área de referencia para el ocio saludable y los desplazamientos seguros.

El nuevo carril bici cuenta con una longitud de 891 metros lineales y una superficie de 2.140 metros cuadrados. Su trazado enlaza el apeadero de Renfe de Los Campos con el límite de Avilés, donde conecta directamente con el carril bici existente en Villalegre, garantizando así una conexión interurbana limpia y segura para los ciclistas.

En primer plano, el nuevo carril bici que conecta Corvera y Avilés, con la pista finlandesa al fondo. / Christian García

Por su parte, el circuito saludable rodea de forma perimetral el Prao de la Fiesta a lo largo de 495 metros de longitud y tres metros de ancho medio. Este nuevo itinerario se ha diseñado como una prolongación de la pista finlandesa preexistente (de 834 metros), conformando entre ambas un recorrido deportivo continuo que alcanza un total de 1.329 metros.

El trazado deportivo cuenta con un acabado de árido y bordillos laterales idéntico al de la pista finlandesa, y su uso es exclusivo para la práctica atlética, derivando el tránsito peatonal hacia las aceras pavimentadas del entorno. Para garantizar la seguridad, se han instalado 16 nuevas luminarias que eliminan los antiguos puntos oscuros de la zona. Además, la planificación técnica del proyecto se ha ejecutado de manera que no reste superficie ni operatividad al Prao de la Fiesta, garantizando la total compatibilidad del espacio con la celebración de los festejos locales.

El regidor municipal quiso poner en valor la agilidad que ha aportado la financiación comunitaria a la planificación municipal, señalando que, de haber dependido exclusivamente de los recursos del ayuntamiento, los trabajos habrían tardado años en completarse en lugar de los escasos cuatro meses que ha durado la ejecución de las obras. Fernández insistió en que estas partidas, a menudo percibidas como algo lejano por la ciudadanía, se traducen en realidades muy concretas que "generan empleo" a través de las empresas adjudicatarias y "mejoran la vida de la gente". "Al final son cuestiones que quedan para siempre y que hacen que los vecinos de Corvera vean cómo su municipio es mejor", concluyó el alcalde para incidir en la utilidad directa de la colaboración entre administraciones.

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Un vecino de Las Vegas en el nuevo área biosaludable con cubierta de Corvera. / Christian García

Por su parte, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, calificó a Corvera como "un ejemplo de buena gestión municipal" y elogió la capacidad del equipo de gobierno local para tener proyectos preparados de forma anticipada. Lastra enmarcó los fondos destinados a este circuito y carril bici dentro de un compromiso más amplio del Ejecutivo central con el municipio, recordando otras inversiones estratégicas ejecutadas a lo largo de la legislatura. Entre ellas, la delegada destacó los 3,5 millones de euros invertidos en las pantallas acústicas de Trasona, las mejoras en la accesibilidad de la estación de Cancienes y el millón y medio de euros destinado a la supresión y seguridad de los pasos a nivel ferroviarios.