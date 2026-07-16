El cementerio municipal de Nuña gana espacio para el futuro tras culminar una reforma de más de 225.000 euros

Garantizar la capacidad de un servicio esencial antes de que la falta de espacio se convierta en un problema apremiante. Con este propósito, el Ayuntamiento de Corvera y el Principado de Asturias han completado el plan de ampliación del cementerio municipal de Nuña, en la parroquia de Cancienes, tras culminar una última fase de obras que ha sumado 80 nuevos nichos gracias a una inversión autonómica de 75.000 euros.

Con esta última intervención en el único cementerio municipal del concejo, la inversión total destinada a la optimización de este espacio en los últimos años supera los 225.000 euros. Las mejoras se han ejecutado de forma progresiva a través de un plan integral que comenzó con una primera fase de 80 nichos, continuó con una segunda etapa de 60 columbarios y avanzó con labores de reparación y conservación de las estructuras ya existentes, antes de culminar con la actual ampliación.

Por la izquierda, Iván Fernández y Jorge Olmo durante su visita al cementerio. / Christian García

Durante la visita a las instalaciones tras el fin de las obras, el alcalde de Corvera, Iván Fernández, destacó la importancia de adelantarse a la falta de espacio en un servicio tan sensible, señalando que "habíamos detectado que se nos empezaba a quedar pequeño y empezábamos a tener problemas para resolver a las peticiones de demanda de nichos que teníamos y con este plan integral de ampliación lo que hemos hecho es, por un lado, dar respuesta a las necesidades del presente y también estar preparados para la demanda del futuro".

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Por su parte, el director general de Cooperación Local del Principado, Jorge Olmo Ron Prada, reafirmó el compromiso del Gobierno regional con el desarrollo de las infraestructuras de los concejos, subrayando que "básicamente lo que hacemos desde la Dirección General de Cooperación Local es apoyar las políticas que quieren realizar los alcaldes y las alcaldesas, en este caso, el alcalde de Corvera tiene una necesidad en la ampliación del cementerio y ahí estamos, desde el Servicio de Cooperación Local, para la mejora y el apoyo de las infraestructuras municipales".