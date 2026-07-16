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Cuatro heridos leves en un accidente en la curva de Overo

Un camión y dos turismos colisionaron en la AS-388 en una zona habitual de accidentes

Al fondo, uno de los vehículos siniestrado este jueves en Corvera.

Al fondo, uno de los vehículos siniestrado este jueves en Corvera. / Cedida a LNE

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S. F.

Trasona (Corvera)

Pasadas las 16.30 horas de este jueves se produjo un siniestro vial en el kilómetros 2.5 de la carretera AS-388, la que bordea el pantano de Trasona y conecta con la carretera de Gijón.

La Guardia Civil de Tráfico de Gijón atendió una colisión entre un camión y dos turismos con el resultado de 4 heridos leves, dos de ellos menores.

Todos ellos fueron trasladados al hospital San Agustín de Avilés.

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El lugar de los hechos, en el tramo que une los pueblos corveranos de Overo y Fafilán, es conocido por padecerm de manera recurrente, este tipo de sucesos.

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