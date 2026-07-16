Cuatro heridos leves en un accidente en la curva de Overo
Un camión y dos turismos colisionaron en la AS-388 en una zona habitual de accidentes
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S. F.
Trasona (Corvera)
Pasadas las 16.30 horas de este jueves se produjo un siniestro vial en el kilómetros 2.5 de la carretera AS-388, la que bordea el pantano de Trasona y conecta con la carretera de Gijón.
La Guardia Civil de Tráfico de Gijón atendió una colisión entre un camión y dos turismos con el resultado de 4 heridos leves, dos de ellos menores.
Todos ellos fueron trasladados al hospital San Agustín de Avilés.
El lugar de los hechos, en el tramo que une los pueblos corveranos de Overo y Fafilán, es conocido por padecerm de manera recurrente, este tipo de sucesos.
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