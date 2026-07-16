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La tirolina de Trasona vuelve a despegar: Corvera invierte 2.400 euros en su puesta a punto

El Consistorio ha delimitado el perímetro de seguridad del área de juego y renovado la superficie amortiguadora con dos cargas de arena de playa cribada

Iván Fernández y Jorge Suárez, junto a la renobada tirolina de Trasona.

Iván Fernández y Jorge Suárez, junto a la renobada tirolina de Trasona. / Ayuntamiento de Corvera

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Christian García

Trasona

La tirolina del parque de Trasona vuelve a estar a punto. El Ayuntamiento de Corvera invirtió 2.400 euros en renovar y asegurar esta demandada atracción infantil, una actuación clave dentro de su plan anual para mantener las áreas de juego del concejo en perfecto estado.

La intervención consistió en la recolocación de las traviesas que delimitan el perímetro de seguridad, la retirada de la maleza que invadía el recinto y el rellenado de la superficie. Para mejorar la amortiguación y el aspecto de la zona de juego, los operarios municipales aportaron dos cargas completas de arena de playa cribada, logrando así un entorno mucho más óptimo para el disfrute de los usuarios.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, explicó que esta obra formó parte de una estrategia municipal mucho más amplia que contempla revisiones periódicas tanto en los parques infantiles como en las distintas zonas biosaludables distribuidas por todo el municipio. Según detalló el propio regidor, estas inspecciones constantes representaron la herramienta técnica que permitió al Consistorio detectar cualquier desperfecto derivado del uso diario y ofrecer una respuesta ágil y rápida antes de que se deteriorasen los elementos de juego.

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Fernández defendió firmemente la necesidad de equilibrar la creación de nuevas infraestructuras públicas con el cuidado y la conservación del día a día de los servicios que ya están en funcionamiento. "Tan importante es crear nuevos espacios de juego o ampliar los que ya existen como mantener en las mejores condiciones las instalaciones que ya disfrutan nuestros vecinos y vecinas", aseguró el alcalde, quien insistió en que el objetivo prioritario del gobierno local fue "garantizar que permanezcan en perfecto estado de conservación y con todas las condiciones de seguridad durante todo el año".

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