Corvera renueva el servicio de asesoramiento al emprendedor en el Coworking de Parque Astur
El alcalde Iván Fernández destaca el apoyo profesional a las ideas de negocio para que puedan ser realidad en el concejo
S. F.
"Queremos que cualquier persona que tenga una idea de negocio encuentre en el Ayuntamiento de Corvera un primer punto de apoyo y un acompañamiento profesional para convertir su proyecto en una realidad”. Estas son palabras de Iván Fernández, el regidor corverano, y las pronunció al término de su visita -junto a la concejala de Desarrollo Local, Rocío Martínez, y el técnico de la Cámara de Comercio de Avilés, Antonio Gamba- al espacio Coworking Corvera CREA, en el centro comercial Parque Astur. Allí, desde 2022, la Cámara de Comercio de Avilés gestiona un servicio de asesoramiento cuyo contrato renovó el Ayuntamiento de Corvera a comienzos del verano.
Fernández aprovechó también para certificar que una de las políticas económicas principales de su municipio es el fomento del emprendimiento, el impulso en la creación de empleo, la diversificación de la economía local y la generación nuevas oportunidades para Corvera. De ahí, la puesta en marcha del servicio de asesoramiento personalizado a los emprendedores.
La Cámara de Comercio de Avilés acompaña a los usuarios corveranos en la elaboración de planes de viabilidad, ofrece información sobre trámites administrativos, formas jurídicas, fiscalidad, financiación, subvenciones, marketing o contratación. Además, el personal técnico presta apoyo en la preparación de solicitudes del Cheque Emprendedor o de las ayudas que lo sustituyan. Esta atención la ofrece los miércoles y jueves, de 9.30 a 13.00 horas, en uno de los despachos del Coworking Corvera CREA.
Los proyectos que atiende el servicio llegan al espacio de Parque Astur derivados tanto por la Agencia de Desarrollo Local como por atención directa.
El contrato para la prestación del asesoramiento asciende a 15.700 euros anuales. Tiene una duración inicial de un año y contempla la posibilidad de tres prórrogas anuales, garantizando así la continuidad de un recurso que el Consistorio considera ya consolidado.
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