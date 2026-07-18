Opinión
Premiu Nacional de Lliteratura Asturiana
La escritora Berta Piñán algamó, na so cuarta edición, el Premiu Nacional de Lliteratura Asturiana, convocáu pola Academia de la Llingua Asturiana.
La escritora, profesora y exconseyera de Cultura, Berta Piñán (Cangues d'Onís, 1963), foi gallardonada col Premiu Nacional de Lliteratura Asturiana, que recibió públicamente nel actu del Día de les Lletres Asturianes, el pasáu 8 de mayu, nel Teatru Campoamor d'Uviéu.
El xuráu concedió-y el Premiu Nacional pola calidá d'un facer lliterariu que percuerre'l panorama asturianu de los caberos cuarenta años y, nel que destaca, la fondura d'una poesía sentida, sensible, abierta a los problemes cotidianos y del mundu y d'una bayurosa orixinalidá. Ye destacable la coherencia d'una espresión narrativa na que l'apegu al territoriu y el tratamientu de tipos humanos cercanos dexa la posibilidá de la so interpretación universalista. La contribución de la obra lliteraria de Berta Piñán a la dignificación de la lliteratura asturiana, del so espardimientu fuera de les llendes d'Asturies y la so grandísima y decisiva importancia nel procesu de recuperación llingüística n'Asturies, afiten el sentir del xuráu a la hora de conceder el Premiu Nacional a una obra y a una persona que, de xuru, puen calificase como esceicionales nel valir actual de les nueses lletres.
Ente la so obra podemos nomar, en poesía, títulos como: «Al abellu les besties», «Vida privada», «Temporada de pesca», «Un mes» y «Argayu / Derrumbe», esbillada nes antoloxíes «La mancadura / El daño» y «Trozos / Cachos»; en narrativa: «La tierra entero», «La maleta al agua» y «En casa ayena»; y na estaya de la lliteratura infantil y xuvenil: «El branu de Mirtya», «Les coses que-y presten a Fran», «L'Estranxeru», «Agua, arroz y maíz» y «La mio hermana ye una mofeta».
El gallardón, que se concede cada trés años, lleva asociada la edición d'un llibru con una síntesis de la obra del autor premiáu. L'Academia de la Llingua Asturiana premió, nes ediciones anteriores, a los autores Xuan Bello (2017), Xuan Xosé Sánchez Vicente (2020) y Lurdes Álvarez (2023), una llista a la qu'agora súmase Berta Piñán.
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