Subida ("mínima") de impuestos en Corvera: estas serán las nuevas tasas municipales en 2027

El gobierno de Corvera presentará en el próximo Pleno su propuesta fiscal para el próximo año "basada en criterios de equilibrio, responsabilidad y moderación". El plan del ejecutivo local pasa por una pequeña subida del recibo del IBI (contribución) y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica conocido como viñeta. El resto de impuestos municipales serán congelados. El PSOE deja claro que "la actualización -como llaman a la pequeña subida- se mantiene por debajo del umbral del IPC". Además, detallan, los precios públicos y tasas "también se actualizan de manera moderada para cubrir el coste real de los servicios tal y como fija la normativa europea". La concejala de Hacienda, Patricia Suárez, fue la encargada de explicar las ordenanzas fiscales: "El impuesto de construcciones, instalaciones y obras, la plusvalía y el IAE seguirán como hasta ahora". Los cambios se propondrán en el recibo de la contribución, que "supondrá una mínima actualización de dieciséis euros de media al año, que son 1,33 al mes, “teniendo en cuenta que el Ayuntamiento lo que actualiza es el tipo, ya que la base, el valor catastral de las viviendas, no depende de la administración local”, indicó Suárez.

En cuanto a la subida de la viñeta, se "actualizará" un 2,75 por ciento. "De los 7.348 vehículos que hay ahora mismo censados en el concejo, para más de la mitad, la medida supondrá una actualización en el recibo anual de entre 0,61 euros y 1,65 euros”, concretó la también vicealcaldesa de Corvera, que explicó además que “el Índice de Precios al Consumo (IPC) se situó en el 2,9% en 2025, y la propuesta fiscal del equipo de gobierno para 2026 fue del 2%. La previsión del IPC para 2027 se sitúa en torno al 3,2%, sin embargo, la actualización fiscal que planteamos no supera el 2,75%, una cifra que se sitúa por debajo del último IPC y también por debajo del incremento medio de los salarios en España, que alcanza el 2,94%”, añadió Patricia Suárez.

Las tarifas y precios públicos contarán con algunas novedades. El gobierno local incluirá la bonificación del 15 por ciento a familias numerosas en las tarifas correspondientes al complejo deportivo de Las Vegas, con el interés de acercar y facilitar la práctica del deporte a todas las familias. Respecto a las tasas, el Gobierno local no aplicará en 2027 ninguna actualización de los precios de los servicios públicos. Sin embargo, si prevé una ampliación del baremo de renta de la unidad familiar para la obtención de la tarifa reducida de agua, basura y alcantarillado, pasando a ser 2 veces el IPREM, es decir, 16.800 repartidos en catorce pagas o 14.400 en doce.

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“Propone una actualización fiscal moderada y equilibrada para garantizar los servicios públicos sin incrementar la presión sobre las familias, con el fin de mantener la financiación adecuada para sostener unos servicios públicos de calidad”, matizó Patricia Suárez, concejala de Hacienda, que subrayó que el Ayuntamiento demuestra una "gestión responsable, que permite seguir mejorando los servicios municipales y mantener la capacidad de inversión sin trasladar a la ciudadanía el conjunto de los incrementos de costes que soporta la administración local".