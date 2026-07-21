El Ayuntamiento de Corvera renueva la iluminación del polideportivo de Cancienes

El Ayuntamiento de Corvera ha renovado el alumbrado del polideportivo de Cancienes, anexo al colegio. La actuación ha supuesto una inversión de 4.837,88 euros. La intervención ha consistido en la sustitución de los antiguos focos, cuyo rendimiento se había reducido con el paso del tiempo, por quince nuevas luminarias de tipo led. La renovación proporciona una iluminación "más uniforme y de mayor calidad" y favorece, indican desde el Consistorio, la práctica deportiva y mejora la visibilidad dentro de la pista. Los nuevos equipos cuentan con un sistema de protección frente a impactos de balones, lo que contribuye a prolongar su vida útil y reducir las necesidades de mantenimiento. La obra se ha ejecutado durante el verano para así no interferir en las actividades lectivas ni en la de los clubes deportivos.

"Nuestro compromiso es que las instalaciones municipales de todas las parroquias estén en las mejores condiciones posibles. En Corvera defendemos el deporte base y entendemos que disponer de espacios seguros, cómodos y bien equipados es fundamental para que el conjunto de los usuarios puedan desarrollar su actividad con normalidad", señala el alcalde de Corvera, Iván Fernández. "Esta actuación responde a un trabajo constante de mejora de los equipamientos municipales. A veces son inversiones discretas, que no tienen tanta visibilidad como una gran obra, pero son fundamentales porque repercuten directamente en la calidad de los servicios públicos y en el día a día de la ciudadanía”, añade.

La actuación se ha ejecutado aprovechando la instalación eléctrica existente, por lo que no ha sido necesario realizar obras adicionales. Con esta mejora, el Ayuntamiento avanza en la modernización de los equipamientos deportivos municipales, apostando por instalaciones más eficientes, funcionales y adaptadas a las necesidades de los vecinos de Corvera.

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"Seguiremos destinando recursos a conservar y modernizar nuestras instalaciones deportivas porque creemos en el deporte como una herramienta para promover hábitos de vida saludables, favorecer la convivencia y ofrecer espacios de calidad para el ocio y la práctica deportiva a cualquier edad", concluye el regidor corverano.