El cine al aire libre de Corvera continúa con una proyección en Trasona
La décima edición del ciclo "Cine en la Calle" arranca este viernes a las 22.30 horas en Molleda con la proyección gratuita de 'Campamento garra de oso' y recorrerá el concejo hasta septiembre
El ciclo de cine al aire libre de Corvera ha vuelto a encender la gran pantalla este verano, y su próxima parada promete una noche inolvidable para toda la familia bajo el cielo. Este viernes, 24 de julio en la pista de El Pedrero, en Trasona, donde se proyectará la secuela de animación "Los tipos malos 2". La cita arrancará a las 22.30 horas con acceso libre y gratuito hasta completar el aforo
Ya en el mes de agosto, concretamente el domingo día 9, el ciclo se trasladará a Villa con la comedia "El Casoplón". El broche de oro de esta edición se pondrá el viernes 18 de septiembre en el Parque Europa de Las Vegas con la cinta "Búfalo Kids".
"Cine en la Calle" es una iniciativa ya consolidada con la que el Ayuntamiento de Corvera busca descentralizar la cultura y acercar el séptimo arte a las siete parroquias del concejo durante la época estival. Las propuestas están especialmente diseñadas para el disfrute de grandes y pequeños en espacios abiertos. Desde el Consistorio corverano recuerdan a los asistentes que el desarrollo de la actividad queda supeditado al estado del tiempo. En caso de que las condiciones meteorológicas impidan la instalación técnica de la pantalla al aire libre, la sesión será aplazada y la organización anunciará una nueva fecha alternativa para garantizar que los vecinos no se queden sin su noche de cine.
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