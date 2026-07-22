Corvera arranca sus fiestas con humor de Joaquín Pajarón, la gaita de Bras Rodrigo y música para cerrar la noche con Dani Parrondo "The Goat"

Humor, gaita y de postre, una fiesta musical orquestada por Dani Parrondo, "The Goat". Esa será la oferta para abrir las fiestas de Corvera el próximo viernes 11 de septiembre en el prao de la fiesta. "Será el pistoletazo de salida, queríamos buscar algo que tuviese calidad y que fusionase diferentes versiones de la cultura, el ocio y el entretenimiento asturiano", expresó el alcalde de Corvera, Iván Fernández, junto al humorista Joaquín Pajarón y Dani Parrondo, en el mismo prao de la fiesta, en la cuesta de Los Campos.

La gran noche comenzará a las 22.00 horas. Un DJ será el encargado de arrancar la velada, justo antes de que Joaquín Pajarón se suba al escenario. Abrirá con un mónologo de humor y acompañado a la gaita por Bras Rodrigo Álvarez Prieto, el director de la banda de gaitas de Corvera. "En el prao de la fiesta de Corvera despedí el espectáculo 'En demasía' en el Día de Asturias y fue el show donde más gente pude congregar: había como 15.000 personas", indicó el humorista maliayo, que apuntó además que pese a que actualmente está de gira con su espectáculo "Filososidra", no dudará en adaptar su monólogo "Supercentráu" a Corvera. "No despedí ese show así que puede ser una buena ocasión para hacer un 'Supercentráu' un poco especial: voy a tener un gaitero, mi idea es que, como siempre actúo con una caja de sidra y voy bebiendo, cada vez que tome un culín invitaré a la gente a tomar uno, tocaremos alguna canción con el gaitero para cantarla y hacer un poco de fiesta de prao...".

Iván Fernández ensalzó la figura tanto de Pajarón como de Dani Parrondo y relató que ambos "mueven por sí mismos a miles de personas": "Hay peregrinos que en verano hacen el Camino de Santiago y, utilizando el símil, hay peregrinos que siguen tanto el espectáculo de Dani Parrondo como el de Pajarón". El regidor corverano manifestó además que el concejo quería aprovechar el "talento asturiano" para la primera jornada festiva de unas celebraciones que se extenderán hasta el domingo 13 de septiembre. "Se trata de una propuesta singular y novedosa y esperamos que guste y enganche. Y que no llueva, aunque la lluvia es asturiana", remató Fernández.

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Dani Parrondo será el encargado de poner la guinda en el pastel de la fiesta hasta altas horas de la madrugada, más pensando en el público joven. "Corvera es un sitio que me encanta; ya estuvimos el año pasado en la hoguera y estuvo muy bien, aquí vamos a meter a miles y miles de personas", auguró el animador musical natural de Cornellana, que avanzó que la fiesta prevista para el próximo 11 de septiembre "está muy bien pensada por parte del Ayuntamiento" porque "abarca todos los rangos de edad: primero Pajarón y después nosotros, así que estará al gusto de todo el mundo y nadie se podrá quejar". Parrondo, que se transforma en The Goat cuando sube al escenario, vaticina una noche con "mucha energía". "La gente de esta zona ya nos conoce, ya el año pasado nos preguntaban si vendríamos a estas fiestas y seguro que esto (en referencia al prao de la fiesta) va a estar a reventar", indicó Dani Parrondo, justo antes de que Pajarón dejara claro que "toda esta fiesta será gratis". "Muchas veces me dicen que no consiguen entrada para verme; ¡pues aquí es gratis, venid!", concluyó el humorista entre risas.