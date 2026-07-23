Trasona se resiste a perder sus días grandes: Corvera reúne cine, folclore y verbena para mantener vivo el espíritu festivo de la parroquia
El Ayuntamiento impulsa una programación especial tras la desaparición de la comisión organizadora mientras una nueva asociación de jóvenes da los primeros pasos para recuperar las celebraciones tradicionales en 2027
La parroquia de Trasona no tendrá este año sus tradicionales fiestas parroquiales, pero sí conservará el ambiente de uno de los fines de semana más señalados de su calendario. El Ayuntamiento de Corvera ha diseñado una programación especial bajo el lema "Trasona celebra el verano", que concentrará entre los días 24 y 25 de julio varias actividades culturales y de ocio con el objetivo de que los vecinos no se queden sin propuestas festivas tras la desaparición de SOFETRA, la asociación que durante años organizó unas celebraciones que reunían cada verano a cientos de personas.
La iniciativa reunirá en apenas dos jornadas algunas de las citas que ya formaban parte de la programación estival del municipio. El viernes, la pista de El Pedreru acogerá una nueva sesión de Cine en la Calle, con la proyección de la película "Los Tipos Malos 2". Ya el sábado, la actividad arrancará con una propuesta de cars a pedales, continuará por la tarde con el ya consolidado Festival Intercéltico, que contará con las actuaciones de Amuesa de Folklor Celta, Jordan Academy, de Irlanda, y la Barrhead Pipe Band, de Escocia, y concluirá por la noche con una verbena amenizada por BECUADRO.
El alcalde de Corvera, Iván Fernández, quiso dejar claro que esta programación no pretende sustituir a las fiestas patronales. "Estas actividades que preparamos no pretenden ser las Fiestas de Trasona; el Ayuntamiento no puede sustituir el papel que corresponde a una comisión o asociación de festejos ni organizar unas fiestas como las que tradicionalmente conocía Trasona", explicó. No obstante, defendió que el Consistorio consideró "importante que los vecinos pudieran disfrutar de alguna actividad lúdico festiva precisamente en unas fechas tan especiales para la parroquia", motivo por el que se han agrupado en un mismo fin de semana varias propuestas ya previstas dentro de la programación estival.
Fernández también puso el foco en el valor social de la iniciativa, al entender que contribuye a preservar una tradición muy arraigada en la localidad. "Queremos mantener vivo el ambiente festivo y el sentimiento de pertenencia que siempre han caracterizado a Trasona. Sabemos que no sustituye a unas fiestas patronales, pero sí es una forma de que la parroquia siga teniendo un punto de encuentro para compartir estos días", afirmó el regidor.
La noticia positiva, de cara al futuro, llega de la mano de una nueva asociación de jóvenes que ya ha comenzado los trámites para recuperar las fiestas. El alcalde calificó la iniciativa como "una magnífica noticia" y destacó que el proceso administrativo necesario hacía imposible organizar las celebraciones este verano. "Confiamos en que este sea el primer paso para que Trasona vuelva a contar en 2027 con unas fiestas organizadas por sus propios vecinos", aseguró Fernández, quien avanzó además el compromiso del Ayuntamiento de prestar apoyo a la nueva entidad para facilitar el regreso de unas celebraciones profundamente vinculadas a la identidad de la parroquia.
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