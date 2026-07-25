La cantera de Corvera propone parques, ocio y mejoras urbanas en su visita al Ayuntamiento

"¿Estáis contentos?". "¡Siiiiii!". El rugido unánime retumbó en el salón de plenos del Ayuntamiento de Corvera como pocas veces ocurre durante las sesiones oficiales. Esta mañana, la Casa Consistorial de Nubledo cambió su sosiego habitual por la energía contagiosa de casi 70 participantes de la Escuela de Vacaciones de Verano. Sentados a la mesa del Pleno y hasta en el propio suelo, los pequeños tomaron el Ayuntamiento junto al alcalde, Iván Fernández, y la concejala de Juventud, Patricia Suárez, dispuestos a descubrir cómo funciona la administración local y, de paso, someter a los regidores a un profundo interrogatorio.

En la decimoquinta edición del servicio de conciliación, la complicidad era absoluta. Bastó con que el regidor municipal preguntara quiénes repetían experiencia para que una marea de brazos se alzara al aire. Solo unos pocos se estrenaban en un programa que este verano ha alcanzado el récord de 135 inscripciones, lo que obligó al Ayuntamiento a ampliar la capacidad durante el mes de julio de 60 a 90 semanales.

Para el Alcalde, el programa trasciende la mera ayuda a las familias: "Es un espacio donde los niños y niñas aprenden, conviven, conocen los servicios públicos y participan activamente en la vida de su municipio. Ese componente educativo y de participación ciudadana es uno de los grandes valores de este programa".

Elección de concejales

El diálogo en el "hemiciclo" siguió fluyendo. Entre símiles con las elecciones del delegado de clase para explicar la elección de concejales y lecciones sencillas sobre la utilidad social de pagar impuestos —para limpiar calles o recoger basuras—, los niños fueron desgranando una completa lista de peticiones para Corvera.

Una de las participantes rompió el hielo pidiendo un nuevo parque, lo que sirvió al alcalde para destacar los 3.000 metros cuadrados de áreas infantiles del concejo y defender la política de cubrirlos frente al sol y la lluvia. «Queremos seguir techando los parques. No sabíamos si acertaríamos, pero viendo que os gusta hemos decidido seguir haciéndolo», detalló Fernández, recordando que la cubierta del Tomás y Valiente supuso 240.000 euros, «mucho dinero, pero merece la pena».

Propuestas

La batería de propuestas locales no dio tregua: desde la ampliación del área recreativa de Overo hasta un pump track –un circuito lleno de curvas con subidas y bajadas en el que los usuarios se desplazan con la propia inercia– en Cancienes, la mejora del césped y las porterías en Los Campos o un mejor alumbrado en zonas de escaleras. También hubo hueco para reivindicar una pista de vóley-playa, más pases de Cine en la Calle, una pista de hielo invernal y para interesarse por proyectos clave como la rotonda de Los Balagares o la futura Casa de la Juventud. "Escucharles nos ayuda a conocer la mirada de quienes serán los vecinos del futuro y sus aportaciones nos hacen reflexionar sobre nuevas actuaciones", reconoció Fernández.

Por otro lado, tampoco faltaron las ocurrencias más ambiciosas. Uno de los pequeños sugirió levantar otro parque acuático porque el actual "a veces se queda pequeño". La observación provocó las risas de la sala y la rápida réplica del regidor municipal: "Siempre pedís parque acuático, parque de atracciones y zoológico... ¡Aún no tengo espacio para el zoológico!". Tampoco se libró del clásico interés por el sueldo institucional y, tras una lluvia de apuestas al aire que oscilaron entre los 1.000 y unos desorbitados 100.000 euros al mes, Fernández resolvió el misterio revelando sus 2.400 euros mensuales, una cifra que "a unos les parecerá mucho y a otros poco".

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Tras el debate, la visita se desplazó al exterior. El broche final aguardaba a las puertas del Ayuntamiento. Allí, dos agentes de la Policía Local mostraron los entresijos de su equipamiento —con las esposas desatando la máxima curiosidad— y permitieron a los pequeños subirse al nuevo coche patrulla para hacer sonar la sirena. Viendo la de manos que volvieron a levantarse cuando se preguntó quién quería ser policía de mayor, quedó claro que la cantera municipal viene pisando fuerte.