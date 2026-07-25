Luz verde a la reapertura del campo de golf de Corvera tras seis años de puertas cerradas

El Ayuntamiento de Corvera dará este martes el primer paso para que se haga realidad la reapertura del campo de golf municipal de Los Balagares, que está paralizado desde octubre de 2018. El Pleno debatirá la aprobación inicial del estudio de viabilidad para reparar y explotar las instalaciones, un documento que prevé una inversión de 1,7 millones de euros para poner a punto el recorrido, la casa club y los edificios anexos tras años de abandono.

La propuesta del Gobierno local contempla sacar a licitación una concesión administrativa de obra y explotación por un periodo de 40 años. La empresa que resulte adjudicataria asumirá la redacción del proyecto definitivo, la ejecución de los trabajos y la posterior gestión del equipamiento, recuperando el dinero invertido a través de la propia actividad comercial. Con esta fórmula, el Consistorio no cobrará canon pero garantizará la reapertura sin perder la titularidad pública de los terrenos.

Un complejo recorrido

Esta tramitación arranca después de un complejo recorrido administrativo y judicial. En septiembre de 2020, el Ayuntamiento resolvió la anterior concesión por un incumplimiento grave de la gestora, que interrumpió el servicio, dejó de pagar el canon y abandonó el mantenimiento. El pasado mes de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias declaró firme esa decisión, lo que devolvió las instalaciones a manos municipales y permitió comenzar los trabajos periódicos de limpieza que el Consistorio ejecuta en la actualidad.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, calificó este avance como "un paso decisivo para recuperar una instalación municipal que ha permanecido cerrada demasiado tiempo por causas ajenas al Ayuntamiento". En ese sentido, el regidor municipal recalcó que, tras resolver el conflicto en los tribunales, el objetivo prioritario del gobierno local es "conseguir que vuelva a estar abierta y en funcionamiento para el disfrute de los vecinos".

Tras el debate plenario, el anteproyecto saldrá a información pública durante un mes tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Si no se registran alegaciones durante ese periodo, el documento quedará aprobado de forma definitiva sin necesidad de volver a pasar por el Pleno, lo que agilizará los trámites para convocar la licitación.