La nostalgia de los Indianos no frena a Trasona: música y fe en los jóvenes para recuperar sus fiestas tradicionales

Trasona no se quedó en silencio este fin de semana, aunque el vacío de una de sus tradiciones más queridas flotara en el ambiente. La desaparición de la anterior comisión de festejos dejó al pueblo sin su emblemática fiesta de Indianos. Sin embargo, la música y el reencuentro ganaron la partida gracias a una jornada alternativa, organizada por el Ayuntamiento de Corvera, que arrancó con carreras de karts a pedales para los más pequeños, continuó con el ritmo musical celta en Villa y culminó al ritmo de la verbena amenizada por la orquesta Becuadro.

Para muchas vecinas, la cita sirvió para mantener viva la llama comunitaria, aunque la añoranza por los indianos seguía muy presente. Pilar Fernández, que disfrutó de la jornada rodeada de su grupo de amigas del pueblo, subrayó la importancia de no dejar morir estas celebraciones. "Indianos era un día muy especial, con muchos años de tradición donde nos juntábamos amigos, familiares y vecinos de otros pueblos", recordó Fernández, que depositó su confianza en la juventud local que empieza a dar un paso al frente en recientemente constituida Asociación Palacio de Trasona. "Es necesario hacer fuerza todo el pueblo. Tenemos la esperanza de que los nuevos chicos se vayan poniendo poco a poco y el año que viene se puedan volver a hacer las fiestas".

Pilar Fernández, en el centro, junto al resto de sus amigas. / Christian García

Esa mezcla de tristeza, disfrute y optimismo la compartieron también Adelina Rivas, Meri Valdés y Ángeles Cianca, que no quisieron perderse las actuaciones musicales. "Ha sido un día divertido con los grupos celtas desde la mañana. Nos encantan, aunque lo malo es que ha venido poca gente", comentó Rivas, que lanzó una propuesta para el futuro: "Ojalá se recupere indianos y se combine con las actuaciones del intercéltico".

El programa cultural ofreció momentos de gran vistosidad desde primera hora, cuando las bandas participantes recorrieron las calles en un pasacalles desde la iglesia de Villa hasta el Museo de los Países Celtas, antes de ofrecer un concierto matutino en el anfiteatro del parque Europa de Las Vegas. Ya por la tarde, la campa frente al centro sociocultural de Trasona se convirtió en el escenario de la verbena a la que también asistieron brevemente las bandas participantes de Amuesa de Folklor Celta, la escocesa Barrhead Pipe Band y la Jordan Academy llegada desde Irlanda.

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Integrantes de la Jordan Academy de Irlanda. / Christian García

A pesar de la menor afluencia registrada en esta edición de transición, la confianza en el relevo generacional parece firme entre las vecinas. "Conocemos a los nuevos chicos de la asociación, son súper agradables", afirmó convencido el grupo Rivas. "Ojalá se sume mucha gente a su proyecto y puedan encargarse de organizar las fiestas del año que viene", concluyeron, con la certeza de que el tejido vecinal de Trasona sabrá reponerse para devolverle al pueblo sus grandes días de festejos.