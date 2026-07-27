Adjudicadas las obras del instituto de Corvera: nuevo graderío cubierto para casi cien personas y renovación integral de sus instalaciones

La empresa OGENSA será la encargada de ejecutar las obras de ampliación y adecuación de la instalación deportiva del instituto Corvera por un importe de 258.334 euros. El proyecto, cuya licitación salió a concurso por 258.335 euros, cuenta con un plazo de ejecución de tres meses y un periodo de garantía posterior de un año. Con esta inversión, el recinto educativo ganará comodidad para el público habitual de las actividades deportivas y adaptará sus instalaciones a las exigencias normativas en materia de seguridad, salubridad y protección contra incendios.

La obra principal supondrá la edificación de una grada cubierta con capacidad para 90 espectadores. El aforo se distribuirá en 87 asientos fijos de plástico y tres plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Esta infraestructura se levantará con cerramientos de bloques prefabricados de hormigón, con cara vista hacia el interior y revestidos por el exterior, y dispondrá de escaleras de acceso en los extremos y una cubierta ligera de "panel sándwich" —un sistema aislante formado por dos láminas de chapa de acero protegida del óxido y la corrosión—.

El suelo se resolverá mediante una "solera", una base plana de hormigón armado pulido que cuenta con un tratamiento antideslizante que irá sobre una capa de grava e impermeabilización para evitar la humedad. Para garantizar la protección sin mermar la visión del juego, la primera fila incorporará una barandilla de acero inoxidable de 70 centímetros de altura.

Por otro lado, la reforma se centrará también en la adecuación de las vías de evacuación y el equipamiento contra incendios. Se abrirá un nuevo acceso de emergencia en la fachada suroeste y se sustituirán las dos puertas peatonales del alzado noroeste por modelos con apertura hacia el exterior y barras antipánico.

La seguridad contra incendios se completará con una red de alarmas, detectores, alumbrado de emergencia, señalización, un extintor y dos bocas de incendio equipadas con manguera. Para alimentar estos equipos, se construirá un sistema propio de abastecimiento de agua formado por un depósito de reserva de 12 metros cúbicos conectado a la red general y un grupo de presión específico.

El plan de trabajo abordará asimismo la conservación del edificio, el confort térmico y la iluminación. Las fachadas exteriores de hormigón se protegerán frente a la humedad mediante un mortero "hidrófugo" —un aislamiento especial impermeable al agua— finalizado con revoco acrílico y pintura autolavable, al tiempo que se cerrarán los aleros con chapa grecada y prelacada.

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La cancha y la grada estrenarán un sistema de ventilación mixto que combinará la admisión de aire fresco por rejillas y extracción mecánica mediante ventiladores. También se incluirá una iluminación LED compuesta por diez proyectores de 160 vatios. Por último, las obras concluirán con la reparación y sustitución del pavimento dañado en la cancha y el repintado completo de las líneas de juego existentes.