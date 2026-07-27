Plan de choque contra el verdín en Corvera: un nuevo furgón a presión trabajará para dejar impolutas las aceras del concejo

El Ayuntamiento de Corvera ha puesto en marcha un nuevo servicio especializado de limpieza en profundidad de aceras y pavimentos públicos. La prestación, que ha comenzado de forma inmediata sus trabajos en las calles de Trasona, se extenderá de manera progresiva por todos los núcleos poblacionales del concejo con el objetivo de erradicar la suciedad incrustada y el verdín derivado de la humedad en las zonas más sombrías.

Este dispositivo reforzará las tareas habituales de barrido y baldeo diario mediante una planificación anual de 115 jornadas de trabajo. La operativa permitirá intervenir diariamente en una superficie de entre 500 y 700 metros cuadrados diarios a través de un furgón equipado con tecnología de agua caliente a 95 grados centígrados y 150 bares de presión. Este nuevo vehículo incorpora además una cúpula manual de fregado para actuar con precisión en zonas complejas, como puede ser en los bajos de los bancos o junto a las jardineras, preservando del mismo modo el pavimento de cualquier daño durante el proceso.

Además del calendario ordinario, el Consistorio ha programado intervenciones extraordinarias en puntos críticos por su baja exposición solar. En Las Vegas, la plaza Neptuno y las calles Planetas y Leopoldo Alas Clarín recibirán dos baldeos intensivos adicionales al año, los cuales estarán programados para los meses de mayo y noviembre. Por su parte, el entorno del cementerio municipal de Nuña, en Cancienes, dispondrá de un operativo especial durante la segunda quincena de abril.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, aclaró que este despliegue responde a una demanda visual y de seguridad vecinal, ya que "muchas veces los vecinos observan que determinadas aceras presentan un aspecto oscuro y pueden pensar que se debe a una falta de limpieza, cuando en realidad se trata de un efecto provocado por la humedad y la aparición de verdín". Según señaló el alcalde, la alta presión de agua caliente resolverá este problema técnico de forma más eficaz, mejorando el estado estético de los espacios públicos y reduciendo el riesgo de resbalones entre los peatones.

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La inversión se integra en el plan de modernización de los servicios públicos municipales y la mejora de los medios materiales de los trabajadores. En este sentido, Fernández remarcó la prioridad de mantener una conservación óptima en todos los núcleos urbanos al subrayar que el objetivo municipal es "mantener unas calles más limpias, más seguras y en mejores condiciones durante todo el año, adaptando los recursos a las necesidades reales de cada zona del concejo".