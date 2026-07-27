PP y Vox apoyan el proyecto del Ayuntamiento de Corvera para reabrir Los Balagares mientras IU aboga por convertir el campo de golf en un gran pulmón verde

El Pleno del Ayuntamiento de Corvera debatirá este martes la aprobación del estudio de viabilidad para reacondicionar y reabrir el campo de golf de Los Balagares, instalación cerrada desde octubre de 2018. El proyecto del Gobierno local, que busca sacar a licitación una concesión a 40 años para que una empresa privada asuma los 1,7 millones de euros necesarios para su puesta a punto a cambio de la explotación comercial, ha generado reacciones diversas entre los grupos de la oposición. Mientras el Partido Popular y Vox avanzan su respaldo al proceso, Izquierda Unida se desmarca y exige convertir la zona en un gran parque público.

El portavoz del Partido Popular, Alejandro Méndez, señala que su formación está "de acuerdo con el proceso", aunque lamenta la falta de agilidad en la gestión previa. "Lamentamos, como ya dijimos en otras ocasiones, que el Ayuntamiento no solicitase medidas cautelares en el procedimiento para poder intervenir de forma anticipada sobre los terrenos", señala Méndez. El edil popular advierte que "esta inacción ha provocado efectos perjudiciales para los vecinos, como la presencia de animales salvajes, vegetación descontrolada con peligro de incendio y problemas de salubridad", además de elevar el coste de reacondicionamiento, lo que "puede hacer que las instalaciones pierdan posibles interesados por el alto coste de su puesta a punto".

En la misma línea favorable se posiciona Vox. Su portavoz, Diana García, califica de "positivo" el paso dado por el Consistorio al tratarse de unos terrenos que actualmente "se encuentran en un estado deplorable". "Entendemos que hay que hacer algo con ellos y nos parece correcto. Ya tenían destino para ese uso, así que lo vamos a apoyar en el pleno de mañana", sostiene la concejala de la formación verde.

Por el contrario, Izquierda Unida rechaza de plano la reapertura de una instalación que considera "elitista y restringida". La portavoz de la formación, Marisa Rodríguez, recuerda que IU ha sido el único grupo que se opuso al proyecto desde sus inicios al considerarlo "abocado al fracaso, como finalmente se ha demostrado". Frente a esta propuesta, la coalición plantea una alternativa "viable, ecológica y de educación ambiental para recuperar este amplio espacio verde".

Para Rodríguez, es momento de avanzar hacia proyectos "de uso y disfrute mayoritario, frente al empeño en proyectos fracasados que suponen costes elevados en mantenimiento y son ambientalmente desaconsejables". En su lugar, IU defiende transformar la parcela en "un gran espacio verde, con un área ornitológica y un centro de educación ambiental al servicio de toda la ciudadanía", lo que supondría un "ejemplo de gobernanza e integración para un entorno periurbano densamente poblado".

Una inversión de 1,7 millones para rescatar la instalación

El anteproyecto municipal plantea una hoja de ruta técnica para revertir el deterioro del equipamiento tras años de abandono. La propuesta contempla licitar una concesión de obra y explotación por un periodo de 40 años, en la que el futuro concesionario redactará el proyecto definitivo, ejecutará las obras de recuperación y asumirá la gestión y el mantenimiento posterior. Las actuaciones previstas abarcan la reparación y mejora de todo el recorrido del campo, la casa club y los edificios anexos, con un presupuesto de ejecución material fijado en 1,7 millones de euros.

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Bajo este modelo, la empresa privada recuperará la inversión realizada mediante el rendimiento económico de la propia instalación durante el plazo concesional, lo que permite al Ayuntamiento no fijar el pago de un canon sin que ello suponga coste para las arcas municipales ni la pérdida de la titularidad pública del suelo. Este trámite inicia su andadura tras la sentencia firme dictada el pasado mes de mayo por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que avaló la resolución del contrato anterior por incumplimiento grave de la antigua gestora —debido al impago de cánones, el abandono del mantenimiento y la interrupción del servicio—, devolviendo así el pleno control de la propiedad al municipio y permitiendo al Consistorio asumir ya labores periódicas de limpieza y mantenimiento mientras se resuelve la licitación.