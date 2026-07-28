Corvera aprueba sus ordenanzas fiscales de 2027: el IBI aumenta 1,33 euros al mes y se amplían las ayudas de agua y basuras

El Pleno del Ayuntamiento de Corvera aprobó este martes la propuesta de ordenanzas fiscales para 2027. El plan económico elaborado por el equipo de gobierno limita la actualización fiscal al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Ambos tributos experimentarán un ajuste del 2,75 por ciento, una cifra que se sitúa por debajo de las previsiones de inflación para este año, estimadas en el 3,2 por ciento. La medida, destacan desde el ejecutivo local, busca mantener la calidad de los servicios públicos y preservar la capacidad de inversión del municipio sin sobrecargar la economía familiar.

Por su parte, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana permanecerán sin cambios. En el caso del IBI, la revisión se aplica de manera exclusiva al tipo impositivo municipal. Este ajuste supondrá una subida media de 16 euros anuales por vivienda, lo que se traduce en un impacto de unos 1,33 euros al mes para los hogares. Por su parte, la actualización del 2,75 por ciento en el impuesto de vehículos afectará de forma leve a los contribuyentes: de los 7.348 vehículos censados actualmente en el concejo, más de la mitad registrarán un incremento anual situado entre los 0,61 y los 1,65 euros.

Al analizar la evolución a medio plazo, la actualización impositiva prevista para 2027 se suma al 2 por ciento aplicado en 2026, acumulando un incremento total del 4,75 por ciento en dos años. Este porcentaje refleja un ajuste un 25 por ciento inferior al IPC acumulado durante el mismo periodo, que se sitúa en torno al 6,1 por ciento, ubicándose también por debajo del incremento medio de los salarios.

La vicealcaldesa y concejala de Hacienda, Patricia Suárez, destacó que la propuesta responde a un criterio de "equilibrio entre la sostenibilidad económica del Ayuntamiento y la protección de la economía de las familias". En este sentido, remarcó que la actualización impositiva se sitúa "por debajo de la evolución del IPC y también por debajo del incremento medio de los salarios", lo que refleja el compromiso de una fiscalidad prudente. Suárez recordó además el esfuerzo del Gobierno municipal: "Si se tienen en cuenta conjuntamente la actualización aplicada en 2026 (2 por ciento) y la prevista para 2027 (2,75 por ciento), la actuación acumulada alcanza el 4,75 por ciento, una cifra un 25 por ciento por debajo de la inflación acumulada en ese mismo periodo, que se sitúa en torno al 6,1 por ciento". Asimismo, añadió que "en términos acumulados, la actualización fiscal aplicada por el Ayuntamiento es más de un 25 por ciento inferior a la evolución del IPC, lo que demuestra el esfuerzo del Gobierno municipal por contener la presión fiscal sin renunciar a seguir prestando servicios públicos de calidad".

En cuanto a los servicios municipales, además de la congelación generalizada de todas sus tasas durante 2027, las nuevas ordenanzas incorporan medidas sociales para facilitar el acceso a la población. Por un lado, se amplían los requisitos de renta para acceder a la tarifa reducida de agua, basura y alcantarillado, elevando el umbral límite de la unidad familiar hasta dos veces el IPREM. Por otro lado, en el ámbito deportivo, se crea una bonificación del 15 por ciento para las familias numerosas en las tarifas del complejo deportivo de Corvera con el fin de promover la práctica del deporte y los hábitos saludables.

Desde el Partido Popular, su portavoz Alejandro Méndez criticó que el equipo de gobierno "está constantemente cargando a los vecinos con las subidas de los precios" y recriminó la falta de flexibilidad tributaria: "¿Qué harán con estos tributos cuando haya deflación? Les pedimos que actualicen también a la inversa", comentó Méndez, que señaló la diferencia en las actualizaciones tributarias en diferentes municipios gobernados por el PSOE: "No digo que todos los socialistas deban ser como Cepi (Ángel Antonio García, alcalde de Siero), que congelará tributos en 2027". Ante las grandes inversiones proyectadas, Méndez advirtió de que "no puede haber un crecimiento infinito. ¿Cuándo no puedan seguir subiendo el IBI, qué van a hacer?".

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Por su parte, la edil de Hacienda detalló que "Siero recibe mucha mayor inversión del Estado que Corvera" y justificó el ajuste tributario corverano: "Si no actualizamos impuestos tendremos menos dinero para obras, cultura y actividades sociales. Cada céntimo que ingresa este Ayuntamiento vuelve a los vecinos de Corvera", concluyó Suárez.