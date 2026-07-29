Los Balagares aguarda la reapertura de su campo de golf: vecinos de la urbanización ven en el proyecto municipal una oportunidad para "revitalizar la zona"

La urbanización de Los Balagares convive desde octubre de 2018 con una cicatriz de maleza, problemas de salubridad e inseguridad derivados del abandono de su campo de golf. Tras casi ocho años con las instalaciones fuera de servicio y un prolongado conflicto judicial que impidió cualquier intervención en el recinto, la aprobación en el Pleno de este martes del estudio de viabilidad para lanzar una nueva licitación del complejo ha generado un ambiente de alivio entre los residentes, aunque no sin escepticismo. La postura mayoritaria de la comunidad oscila entre el deseo urgente de ver recuperar el entorno y las dudas sobre si una empresa privada querrá asumir el elevado coste de ponerlo a punto.

El deterioro del recinto ha repercutido de forma directa en el día a día de la urbanización. Para vecinos como Félix Medina, la parálisis de las instalaciones se ha traducido en problemas concretos de seguridad y fauna descontrolada. "El campo de golf cerrado ha provocado que se entre en las casas a robar, los ladrones acceden por los agujeros de la verja y de ahí a las viviendas. Los jabalíes han aparecido constantemente, me los he cruzado sobre todo de noche", relata Medina, quien considera que, tras la reanudación de los trabajos de limpieza por parte municipal, la reapertura sería "un punto positivo para toda la urbanización". Coincide Pilar Carbajal, que lamenta cómo durante este tiempo "el entorno se asilvestró, se llenó de jabalíes y zorros. Daba cosa pasar por los alrededores porque no solo está sucio, está abandonado. Los robos se volvieron habituales".

Pilar Carbajal / Ch. G.

Ese anhelo por reactivar una instalación que está llamada a revitalizar el barrio lo comparte también Héctor González, quien señala que para los residentes es decisivo que el proyecto prospere tras años de inactividad. "Queremos que lo abran, lleva mucho tiempo abandonado. El Ayuntamiento ha realizado mantenimiento y limpieza durante este tiempo, pero la cosa es saber si alguien está realmente interesado", reflexiona González, para quien la reapertura es clave en la imagen de la zona. La vertiente comercial es igualmente valorada por Ángel Bonilla, para quien el complejo es "un referente de la zona" cuyo rescate "dará un poco de vidilla" al vecindario. Para otros, como Roberto López, una hipotética reapertura no solo atajaría la "falta absoluta de cuidados y la maleza", sino que podría suponer "una oportunidad para que se completen el resto de fases de la urbanización, que se proyectó en seis fases y tan solo lleva dos".

Roberto López / Ch. G.

Sin embargo, el escepticismo económico cala con fuerza en la urbanización. La sombra de otros fracasos del entorno, sumada al mal estado del césped y los edificios anexos, lleva a vecinos como Javier Álvarez a dudar del interés privado. "Está todo destrozado. No creo que haya empresas interesadas, pasará como con la ciudad deportiva, era algo de suponer que no iba a salir adelante. Si se reabre será como ver a los Reyes Magos. El Ayuntamiento debería gestionarlo de forma pública, no es rentable para las empresas", opina Álvarez.

A la ecuación se suma el malestar recurrente por la cancelación de la ciudad deportiva del Real Avilés, una espina clavada para los residentes. Vecinos como Héctor González destacan que "lo que más fastidia a los vecinos es la paralización de la ciudad deportiva del Real Avilés, fue un chasco que se cancelase". Además, recordó incluso que "el propio club estaba interesado en el campo de golf" como parte de sus proyectos en el entorno.

Félix Medina / Ch. G.

La desconfianza alcanza su punto más crítico en testimonios como el de Agustín López, quien califica la propuesta municipal de "mentira preelectoral" y cuestiona la gestión previa de la corporación. "Lleva cerrado ocho años y no hay intención de hacer nada. El Ayuntamiento se escuda en temas judiciales pero no han hecho mantenimiento porque no han querido. Si no hay titulares en prensa, no interesa a los políticos", sentencia López, que afirma que "a la entrada de la urbanización hay una escultura deportiva, pero no tenemos ni ciudad deportiva para el fútbol, ni pista para el atletismo ni campo para el golf".

El pleno municipal da luz verde al proyecto de reapertura

Más allá del sentir vecinal, la decisión política se oficializó este martes en el pleno municipal, donde el proyecto de reapertura salió adelante con el único voto en contra de Izquierda Unida, cuya portavoz, Marisa Rodríguez, mantuvo su oposición frontal al proyecto desde el inicio. "Los campos de golf están abocados al fracaso, no entendemos que se continúe con este planteamiento", argumentó Rodríguez, que aludió al cierre de otras instalaciones a nivel nacional para justificar su oposición al proyecto y mantener viva la propuesta de la formación de izquierda: recuperar el terreno como un área ecológica y sostenible.

Frente a esta postura, la mayoría de la corporación salió al paso para defender la reapertura. Desde la bancada del PP, su portavoz Alejandro Méndez replicó directamente a la formación de izquierdas señalando que "una cosa es que una instalación tenga deficiencias en su gestión y otra que se sentencie al golf". Méndez subrayó además el impacto socioeconómico de la medida en términos de "creación de empleo y atracción turística" para jugadores de otras regiones. En la misma línea, Diana García (Vox) calificó la etiqueta de deporte elitista como "anticuada" y defendió que se trata de un equipamiento "añorada por la comarca".

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Por su parte, el alcalde de Corvera, Iván Fernández, cerró filas en torno a la iniciativa recordando que el golf es la disciplina con más licencias en Asturias por detrás del fútbol. El regidor enfatizó que, tras ganar un prolongado litigio judicial de ocho años, la obligación del Consistorio es "dar uso a una instalación" de titularidad pública.