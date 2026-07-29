El parque acuático de Corvera bate su récord de asistencia y se consolida como el rey del verano en Asturias

El Parque Acuático de Corvera (PACO) acaba de firmar un día para la historia. Con un pico de 779 visitantes en la jornada del pasado martes, las instalaciones pulverizaron su récord absoluto de asistencia desde que abrieron sus puertas en 2024, muestra de que la instalación se sigue consolidando como uno de los grandes motores de ocio del verano en el centro de Asturias.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, destacó la importancia de estos datos para el municipio y afirmó que "este récord demuestra que el PACO se ha consolidado como uno de los principales atractivos de ocio del verano en nuestro concejo y en toda el área central de Asturias". El regidor subrayó además que "el hecho de alcanzar 779 usuarios en un solo día sin superar nunca el aforo máximo refleja el buen funcionamiento de la organización del parque y la responsabilidad tanto del personal como de las personas usuarias".

Este hito de afluencia fue posible gracias a la gestión dinámica del recinto, cuyo aforo máximo simultáneo está fijado en 650 personas. El parque opera con un sistema que permite reasignar en tiempo real las plazas de los usuarios que abandonan definitivamente la instalación, lo que facilita la entrada progresiva de nuevos bañistas en taquilla sin rebasar jamás el límite legal de capacidad.

El complejo mantendrá sus puertas abiertas hasta el próximo 30 de agosto con un abanico de precios adaptado a distintos perfiles, manteniendo el acceso gratuito para menores de 4 años. Las tarifas diarias oscilan de lunes a viernes entre los 3 euros para la infancia y los 5 euros para adultos, con un leve ajuste los fines de semana y festivos. La oferta se completa con bonos de diez usos con un año de validez, precios especiales para grupos escolares en junio y una bonificación del 15 por ciento para familias numerosas o personas con diversidad funcional.

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Para garantizar la fluidez en los accesos, la comercialización diaria combina pases digitales y presenciales. Cada jornada se ponen a disposición 250 pases online para el mismo día y otros 200 de venta anticipada. Las 200 entradas restantes se reservan para la taquilla física, donde también se ponen a la venta los tiques sobrantes de internet y las plazas que van quedando libres según avanzan las horas.