ParqueAstur lanza una campaña para hacer realidad los sueños pendientes de los abuelos y abuelas asturianos
El centro comercial mantendrá abierto el plazo de participación hasta el 16 de agosto y convertirá las propuestas seleccionadas en vídeos que se difundirán con motivo del Día Mundial de los Sueños
P. M.
Hay deseos que esperan toda una vida para hacerse realidad. ParqueAstur quiere rescatar ahora esas ilusiones pendientes con "Deseo de mi abuelo/a", una campaña que invita a las familias a contar qué sueño siempre quisieron cumplir sus mayores. La iniciativa permanecerá abierta hasta el 16 de agosto y permitirá presentar las historias a través de la página web del centro comercial.
Una vez cerrado el plazo, la organización elegirá varias propuestas atendiendo a su valor humano, su carga emotiva y su viabilidad. El equipo de ParqueAstur se pondrá entonces en contacto con las familias seleccionadas para preparar la sorpresa y hacer realidad los deseos de sus abuelos y abuelas.
Los momentos vividos serán además grabados en formato audiovisual y se compartirán entre el 21 y el 27 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial de los Sueños. Con esta acción, ParqueAstur pretende rendir homenaje a una generación que ha dedicado su vida al cuidado de los demás y demostrar que nunca es demasiado tarde para cumplir una ilusión.
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