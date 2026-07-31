ParqueAstur lanza una campaña para hacer realidad los sueños pendientes de los abuelos y abuelas asturianos

Hay deseos que esperan toda una vida para hacerse realidad. ParqueAstur quiere rescatar ahora esas ilusiones pendientes con "Deseo de mi abuelo/a", una campaña que invita a las familias a contar qué sueño siempre quisieron cumplir sus mayores. La iniciativa permanecerá abierta hasta el 16 de agosto y permitirá presentar las historias a través de la página web del centro comercial.

Una vez cerrado el plazo, la organización elegirá varias propuestas atendiendo a su valor humano, su carga emotiva y su viabilidad. El equipo de ParqueAstur se pondrá entonces en contacto con las familias seleccionadas para preparar la sorpresa y hacer realidad los deseos de sus abuelos y abuelas.

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Los momentos vividos serán además grabados en formato audiovisual y se compartirán entre el 21 y el 27 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial de los Sueños. Con esta acción, ParqueAstur pretende rendir homenaje a una generación que ha dedicado su vida al cuidado de los demás y demostrar que nunca es demasiado tarde para cumplir una ilusión.