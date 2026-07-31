De Trasona a Los Ángeles: Corvera entra en la carrera para acoger el próximo Europeo de piragüismo

Corvera quiere volver a colocar a Trasona en el mapa del gran piragüismo internacional. El Ayuntamiento ha dado los primeros pasos para que el embalse aspire a acoger el Campeonato de Europa de Piragüismo de 2028, una competición especialmente relevante al estar vinculada a la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Representantes del Ayuntamiento de Corvera, el Principado de Asturias y las federaciones española y asturiana de piragüismo mantuvieron este viernes una primera reunión de trabajo para empezar a diseñar una candidatura que, de salir adelante, llevaría hasta Trasona a deportistas de más de treinta países y movilizaría a cerca de un millar de personas entre palistas, técnicos, jueces, personal de organización y representantes federativos.

Al encuentro asistieron el alcalde de Corvera, Iván Fernández; la directora general de Actividad Física y Deporte del Principado, Manuela Ena; el presidente de la Real Federación Española de Piragüismo, Javier Hernanz; el presidente de la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias, Miguel Ángel Gallo, además del jefe de la Policía Local de Corvera y el responsable técnico municipal de Deportes. Sobre la mesa se pusieron los primeros aspectos deportivos, organizativos, logísticos, de seguridad e infraestructuras que exigiría un campeonato de estas dimensiones. Las conclusiones de esta toma de contacto se trasladarán ahora al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para continuar avanzando en la coordinación del proyecto.

El alcalde, Iván Fernández, destacó la sintonía entre todas las administraciones implicadas y mostró su confianza en que la candidatura pueda prosperar. "Esta reunión ha servido para constatar la excelente predisposición de todas las administraciones y entidades implicadas. Ayuntamiento, Principado y federaciones asturiana y española de piragüismo estamos en perfecta sintonía y compartimos el objetivo de organizar un Campeonato de Europa a la altura del prestigio que tiene Trasona dentro del piragüismo internacional", señaló. El regidor añadió que "el Ministerio y el Consejo Superior de Deportes se van a implicar plenamente en este proyecto" y defendió que la competición supondría "una oportunidad extraordinaria para proyectar el nombre de Corvera y de Asturias en todo el mundo".

El embalse de Trasona afronta esta aspiración respaldado por su experiencia como sede de grandes eventos. En 2010 acogió el Campeonato de Europa de Piragüismo y, además, alberga el Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona, dependiente del Principado de Asturias y considerado una instalación de referencia para el alto rendimiento. En ese sentido, Javier Hernanz afirmó que "nuestro objetivo, con el apoyo del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Corvera, es que Trasona consolide definitivamente su posición como sede habitual de campeonatos de Europa y pruebas de la Copa del Mundo". El presidente de la Federación Española defendió que la intención es que no transcurran tantos años entre la celebración de una gran competición internacional y la siguiente.

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La directora general de Actividad Física y Deporte, Manuela Ena, puso el foco en el legado que dejaría una cita de este nivel. "El objetivo del Principado es aprovechar este campeonato no solo como un gran escaparate internacional, sino también como una oportunidad para seguir modernizando las instalaciones de Trasona y dejar un legado que contribuya al impulso del deporte base y del piragüismo en Asturias", afirmó. Si finalmente la candidatura prospera, el campeonato reforzará el posicionamiento internacional de Trasona y generará un importante impacto deportivo, económico y turístico para Corvera y el conjunto del Principado de Asturias.