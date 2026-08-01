Corvera aumenta la inversión para crear una nueva pista de atletismo: ya supera el millón de euros

Corvera quiere calzarse las zapatillas. El consistorio va a destinar 1.130.000 euros a la construcción de una nueva pista de atletismo homologada, una de las inversiones deportivas más importantes previstas por el equipo de gobierno para los próximos años y que permitirá dotar al municipio de una instalación preparada tanto para entrenamientos como para la celebración de competiciones oficiales. “Esto supone un refuerzo del compromiso municipal con esta infraestructura deportiva”, subraya Iván Fernández, alcalde de Corvera. Los trámites para la redacción del proyecto arrancarán durante el mes de agosto.

La inversión prevista se divide en dos partidas. Por un lado, 40.000 euros se destinarán a la redacción del proyecto, así como a la contratación de la dirección de obra y de la coordinación de seguridad y salud, servicios que garantizarán el correcto desarrollo y ejecución de los trabajos. Una vez finalizada esta fase, el Ayuntamiento reservará 1.090.000 euros para la ejecución de las obras. “Inicialmente, el presupuesto contemplaba una inversión de 820.000 euros —800.000 para la obra y 20.000 para la redacción del proyecto—, pero el equipo de gobierno ha decidido ampliar la financiación para incorporar también la adecuación de los accesos y del entorno de la futura instalación, además de incrementar la dotación destinada al proyecto técnico para garantizar que la licitación resulte atractiva para las empresas especializadas”, explica Fernández.

Más de un millón para la nueva pista

Durante este mes de agosto se van a iniciar los trámites administrativos para licitar la redacción del proyecto y los contratos de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud. Una vez redactado el proyecto definitivo, el Ayuntamiento procederá a licitar las obras para su ejecución.

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Con el objetivo de garantizar que la nueva instalación responda a necesidades reales, el Ayuntamiento ya ha trasladado la iniciativa tanto al Consejo de Deportes como al Club de Atletismo de Corvera. Además, desde la Oficina Técnica Municipal se mantienen contactos con la Real Federación Española de Atletismo para incorporar al proyecto todos los requisitos técnicos y normativos necesarios para su homologación. Asimismo, el pliego de contratación contemplará que, antes de presentar el proyecto definitivo, la empresa adjudicataria entregue un anteproyecto que podrá ser revisado por los técnicos municipales y compartido con el Club de Atletismo de Corvera. Este procedimiento permitirá comprobar que la instalación recoge todas las necesidades planteadas por los usuarios y, en caso necesario, introducir modificaciones antes de la redacción definitiva del proyecto.