Corvera impulsa un nuevo espacio de ocio y ejercicio en Nuña con una inversión de 12.000 euros para reforzar los servicios en el medio rural

El Ayuntamiento de Corvera ampliará en las próximas semanas su red de equipamientos públicos con la creación de un parque infantil y una zona biosaludable en Nuña, en la parroquia de Cancienes. La actuación, que ha supuesto una inversión de 12.000 euros, busca acercar este tipo de instalaciones a las zonas rurales del concejo y ofrecer nuevos espacios destinados al ocio, la convivencia y la práctica de ejercicio físico. El recinto contará con un columpio de cesta, tres aparatos biosaludables —volante, bicicleta de brazos y piernas y elíptica— y un pavimento de caucho de seguridad en el área de juegos.

La intervención ha sido posible gracias a la cesión gratuita de una parcela privada situada junto al lavadero municipal. En ese terreno existía una antigua plataforma de hormigón vinculada a una explotación ganadera que había quedado sin uso y que ahora tendrá una nueva función como espacio público. Antes de instalar los nuevos elementos, el Consistorio llevó a cabo los trabajos de acondicionamiento de la finca, con labores de limpieza, preparación del terreno y cerramiento del recinto.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, subrayó que el objetivo municipal es que "todos los vecinos y vecinas, vivan donde vivan, dispongan de espacios públicos de calidad para el ocio, el encuentro y la práctica de actividad física". En ese sentido, destacó que el Ayuntamiento seguirá llevando este tipo de actuaciones a las parroquias del concejo porque "existe la misma necesidad de contar con este tipo de equipamientos". El regidor también agradeció la implicación de los propietarios de la parcela, al considerar que "la cesión gratuita de este terreno ha sido fundamental para hacer posible este proyecto" y un ejemplo de colaboración entre la ciudadanía y la administración.

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Esta actuación forma parte de la estrategia municipal para seguir ampliando la red de parques infantiles y zonas biosaludables en todo el concejo. "Nuestro objetivo es seguir creando espacios de estas características tanto en los núcleos urbanos como en las zonas rurales, siempre que dispongamos de terrenos adecuados para ello. Queremos que cada vez más vecinos y vecinas tengan cerca de casa un lugar donde jugar, convivir o realizar ejercicio al aire libre", concluyó Fernández.