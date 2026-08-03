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Corvera regalará gafas homologadas para ver el eclipse: así puedes conseguirlas

El gran fenómeno astronómico tendrá lugar el día 12

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A. de la Fuente

Las Vegas (Corvera)

Para tratar de garantizar la seguridad de los vecinos, el Ayuntamiento de Corvera regalará este lunes gafas homologadas para disfrutar del eclipse a sus vecinos. El stock que maneja el Consistorio, cedidas gratuitamente por el Principado, comenzará a repartirse este lunes en el centro sociocultural Tomás y Valiente de Las Vegas de 13.00 a 14.00 horas hasta agotar existencias. Para obtener las gafas será necesario presenta el DNI que acredite la residencia en el municipio. Solo se entregará una unidad por persona.

"Gracias a la colaboración del Gobierno del Principado podemos poner a disposición de los vecinos y vecinas estas gafas homologadas para que puedan disfrutar, con todas las garantías, de un acontecimiento astronómico histórico", destaca la concejala de Desarrollo Económico, Rocío Martínez, quien anima a la ciudadanía "a recogerlas con antelación y seguir siempre las recomendaciones de seguridad para observar el eclipse sin poner en riesgo la salud visual". "Nunca debe observarse el sol directamente sin protección homologada. No son válidos métodos caseros como gafas de sol convencionales, radiografías, negativos fotográficos, cristales ahumados o cualquier otro sistema no homologado", insiste la edil. n

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