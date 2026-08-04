Viernes de teatro y fantasía al aire libre en Corvera: esta es la programación de "PlazAnimada"

Las tardes de agosto en Corvera vuelven a ser patrimonio de las familias, el circo y la fantasía al aire libre. La plaza de Los Maestros de Las Vegas acoge una nueva edición de "PlazAnimada", el ciclo de artes escénicas del Ayuntamiento que transformará los viernes del mes en un escenario lleno de títeres, malabares y narración oral, siempre a las siete de la tarde y con entrada completamente libre.

El edil de Cultura, José Luis Montes, destacó que el ciclo "se ha consolidado como una de las propuestas más esperadas del verano por las familias del concejo", con un cartel diseñado para que «niños, niñas y personas adultas disfruten juntos de las tardes de agosto al aire libre». El concejal también recordó que la lluvia no suspenderá la programación: "Como en ediciones anteriores, si la lluvia impide celebrar alguna actuación en la plaza de Los Maestros, esta se trasladará al salón de actos del Centro Tomás y Valiente, por lo que todas las representaciones están garantizadas".

La programación arrancará este 7 de agosto con el espectáculo de malabares "Circo Sentidos", de Mr. Tacho. Tomará el relevo Tras la Puerta Títeres el día 14 con "Cuenteando voy, cuenteando vengo", seguido por Zorro el Gallego Títeres y sus Fenómenos Ambulantes el 21, y la obra "A quién buen árbol se arrima", de Soy Semilla, encargada del cierre el 28 de agosto.

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PlazAnimada refuerza la oferta estival del municipio sumándose a otras iniciativas para la infancia, "como los Parques Divertidos, que mantenemos también en agosto", concluyó Montes sobre la apuesta cultural del consistorio.