Corvera invierte 47.500 euros para rematar un gran circuito peatonal de 1,5 kilómetros en Las Vegas

El Ayuntamiento de Corvera ha iniciado la renovación integral de la senda peatonal que rodea el Parque Espartano, en Las Vegas. Los trabajos suponen una inversión de 47.500 euros y está previsto que concluyan a finales de verano si las condiciones meteorológicas lo permiten. La actuación busca mejorar la seguridad, accesibilidad y conservación de este espacio deportivo y de ocio.

La intervención se centra en el tramo de mayor tránsito, que conecta con la senda biosaludable del Prao de la Fiesta, para subsanar el deterioro del firme por el paso del tiempo y el uso continuado. Las obras incluyen el fresado y retirada del pavimento dañado, el acondicionamiento del terreno y la ejecución de una nueva base estable. Asimismo, se instalarán bordillos de hormigón, un sistema de drenaje para aguas pluviales, nuevo mobiliario urbano como bancos y perchas, y se reacondicionarán los aparatos de ejercicios.

Jorge Suárez e Iván Fernández, visitando el punto donde se realizarán las obras de mejora. / Ayuntamiento de Corvera

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, enmarcó esta actuación en la mejora continua del Prao de la Fiesta y su entorno. “Cuando terminen los trabajos, la senda del Parque Espartano se va a unir a la nueva senda peatonal alrededor del Prao de la fiesta, creando así un recorrido de 700 metros, que, unidos a los 870 metros de la pista finlandesa, formarán un circuito peatonal de 1.570 metros en total”, destacó el regidor.

Noticias relacionadas

Tal y como señaló Fernández, esta remodelación da continuidad a otras intervenciones recientes, como la propia senda del Prao de la Fiesta, que supuso 375.000 euros financiado con Fondos Europeos, la cubierta biosaludable, con 170.000 euros, y el carril bici. Con estos nuevos trabajos, Fernández señaló que la inversión total en la zona roza los 600.000 euros para avanzar en el plan municipal de infraestructuras destinadas al ocio saludable.