Corvera invierte 47.500 euros para rematar un gran circuito peatonal de 1,5 kilómetros en Las Vegas
Con esta intervención se conectará la nueva senda con la pista finlandesa y el Prao de la Fiesta para crear un trazado accesible de 1.570 metros
La inversión total en el entorno roza los 600.000 euros tras sumar los Fondos Europeos del área biosaludable y el carril bici
El Ayuntamiento de Corvera ha iniciado la renovación integral de la senda peatonal que rodea el Parque Espartano, en Las Vegas. Los trabajos suponen una inversión de 47.500 euros y está previsto que concluyan a finales de verano si las condiciones meteorológicas lo permiten. La actuación busca mejorar la seguridad, accesibilidad y conservación de este espacio deportivo y de ocio.
La intervención se centra en el tramo de mayor tránsito, que conecta con la senda biosaludable del Prao de la Fiesta, para subsanar el deterioro del firme por el paso del tiempo y el uso continuado. Las obras incluyen el fresado y retirada del pavimento dañado, el acondicionamiento del terreno y la ejecución de una nueva base estable. Asimismo, se instalarán bordillos de hormigón, un sistema de drenaje para aguas pluviales, nuevo mobiliario urbano como bancos y perchas, y se reacondicionarán los aparatos de ejercicios.
El alcalde de Corvera, Iván Fernández, enmarcó esta actuación en la mejora continua del Prao de la Fiesta y su entorno. “Cuando terminen los trabajos, la senda del Parque Espartano se va a unir a la nueva senda peatonal alrededor del Prao de la fiesta, creando así un recorrido de 700 metros, que, unidos a los 870 metros de la pista finlandesa, formarán un circuito peatonal de 1.570 metros en total”, destacó el regidor.
Tal y como señaló Fernández, esta remodelación da continuidad a otras intervenciones recientes, como la propia senda del Prao de la Fiesta, que supuso 375.000 euros financiado con Fondos Europeos, la cubierta biosaludable, con 170.000 euros, y el carril bici. Con estos nuevos trabajos, Fernández señaló que la inversión total en la zona roza los 600.000 euros para avanzar en el plan municipal de infraestructuras destinadas al ocio saludable.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece una pasajera de un vuelo entre Asturias y Tenerife
- El pueblo asturiano de menos de 6.000 habitantes que tiene colas kilométricas todos los días del verano para comerse un helado
- Fallece Manu García Nieto, el hombre que introdujo las MMA en España: 'Fue un pionero en Europa
- Natalio Grueso, exdirector del Niemeyer, indultado por el Gobierno debido a su 'delicado estado de salud
- El Real Avilés teme ser expulsado de Primera Federación si las obras del estadio no concluyen en un mes
- Ya hay fecha para el juicio de uno de los crímenes más graves de la historia reciente de Avilés: el acusado se enfrenta a 20 años de cárcel
- Esplendor, caída, fuga e indulto de Natalio Grueso: de traer a Avilés a Woody Allen y a Brad Pitt a permanecer más de dos años en paradero desconocido
- De Alemania a Burgos pasando por Madrid: todas las rutas del verano llevan al parque acuático de Corvera