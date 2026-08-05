Nueva rotonda para Corvera: el Principado adjudica por 420.000 euros la construcción de la glorieta de Los Campos

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias ha adjudicado a la empresa Taller de Urbanismo e Ingeniería SL las obras de mejora de la intersección entre las carreteras AS-17, AS-233 y AS-389, en Los Campos. Los trabajos, adjudicados por un importe total de 420.052 euros —impuestos incluidos— frente a un presupuesto base de licitación que rozaba los 490.000 euros, cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses. El objetivo de esta nueva infraestructura es descongestionar un punto estratégico por el que transitan a diario unos 15.000 vehículos, según datos municipales.

La actuación principal consistirá en sustituir el actual sistema regulado por semáforos y el giro a la izquierda por una nueva rotonda de 32 metros de diámetro exterior, dimensionada para agilizar la circulación y reforzar la seguridad vial en la zona. El proyecto abarca la rehabilitación del firme aprovechable, el ensanche de calzadas y aceras, la construcción de un muro de contención de hormigón y la creación de un itinerario peatonal más amplio y protegido con una barandilla de hierro para los viandantes, además de la reordenación integral de la señalización vertical y horizontal.

El desarrollo de las obras requerirá una reestructuración de los servicios públicos afectados en el entorno del cruce. Los trabajos conllevan la retirada definitiva de siete semáforos, su cableado y conexiones, así como el traslado de un poste de hormigón que sostiene el tendido aéreo de la plataforma. Para reubicar el alumbrado público se moverán dos luminarias, se construirán dos arquetas de registro y se tenderán 50 metros de nuevas canalizaciones subterráneas con tubos de PVC bajo la margen izquierda de la carretera AS-389 y el borde de la propia glorieta hacia la AS-17, adaptando al mismo tiempo la red de drenaje a la nueva distribución del trazado.

Nueva rotonda en Las Vegas

La glorieta de la intersección de Los Campos no es la única intervención viaria esperada en el municipio. A menos de un kilómetro de distancia, en Las Vegas, la reciente demolición de la histórica Casa de Postas dará lugar en los próximos meses a otra rotonda destinada a redibujar el entorno y oxigenar el tráfico de una vía por la que circulan a diario más de 6.000 vehículos. La desaparición de este inmueble resuelve un problema urbanístico enquistado desde hace más de una década que condicionaba el desarrollo de uno de los accesos clave al concejo.

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Esta actuación en Las Vegas supondrá una inversión cercana a los 312.000 euros y permitirá reordenar de forma integral esta entrada a Corvera, acompañando un desarrollo residencial que contempla la construcción de unas 300 viviendas en la zona. Con la ejecución de ambos proyectos, el municipio busca dar respuesta a dos demandas históricas en materia de movilidad y seguridad vial, transformando dos de sus nodos de circulación más saturados.