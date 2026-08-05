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Villa se viste de fiesta: tres días de música y diversión vecinal

El programa arranca este viernes con la cena de socios y echará el telón el domingo con una sesión nocturna de cine al aire libre

Imagen de archivo de unas fiestas en Corvera.

Imagen de archivo de unas fiestas en Corvera.

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Christian García

Villa

Los vecinos de Villa calientan motores para celebrar sus esperadas fiestas con un intenso programa de actividades. Durante tres días consecutivos, el pueblo combinará gastronomía, música en directo, deporte y actividades infantiles en una cita pensada para reunir a pequeños y mayores.

Los festejos arrancarán el viernes 7 a las 21.00 horas con una cena de socios, de carácter gratuito para los abonados a la entidad. Tras la velada gastronómica, la música tomará el relevo para inaugurar la pista de baile en una primera sesión nocturna que correrá a cargo de Duo Brass.

El sábado 8 la jornada comenzará temprano con un toque deportivo. A las 11.00 horas arrancará una sesión de Funcional Fit impartida por Cano Calle, ideal para activar el cuerpo antes del aperitivo. El vermú popular se servirá a las 13.00 horas, mientras que la tarde estará reservada para los más pequeños con juegos infantiles programados a las 18.00 horas. Ya por la noche, la música regresará a las 22.30 horas con una gran verbena amenizada conjuntamente por Duo Brass y el dúo Límite & Dani Acordeonista. El broche a la víspera lo pondrá el tradicional Baile de la Escoba, que dará inicio a las 24.00 horas.

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El cierre de las fiestas llegará el domingo 9 con los actos más solemnes y comunitarios. La mañana comenzará a las 12.30 horas con la celebración de la misa y la posterior procesión. A su término, la plaza del pueblo acogerá el vermú y la comida en la calle, cita gastronómica que contará con la ambientación musical de Paco Cuenca. El fin de fiesta llegará a las 22.00 horas con una sesión de cine al aire libre y la proyección del largometraje "El Casoplón".

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