Los vecinos de Los Campos celebran la futura glorieta destinada a descongestionar el tráfico: "Va a dar un respiro a la zona"

El Gobierno del Principado de Asturias ha dado el impulso definitivo a la transformación de la movilidad en Corvera tras adjudicar por 420.052 euros a la empresa Taller de Urbanismo e Ingeniería SL la construcción de la nueva glorieta de Los Campos. El anuncio ha sido recibido con satisfacción en el concejo, donde la actuación permitirá ejecutar una infraestructura estratégica por la que transitan a diario unos 15.000 vehículos en la intersección de las carreteras AS-17, AS-233 y AS-389. Los trabajos, con un plazo de ejecución de cinco meses, suponen una rebaja de casi 70.000 euros respecto al presupuesto inicial de licitación.

La medida responde a una problemática bien conocida por los residentes del entorno, que sufren a diario la saturación de un cruce que empieza a colapsarse desde primera hora. "Todos los días usamos el coche para ir a Avilés y a las 07.00 horas esto ya está colapsado", señala Verónica García, vecina de la zona, quien advierte además del riesgo de las maniobras actuales: "El semáforo en ámbar para dirigirse hacia la izquierda, hacia Trasona, es bastante peligroso y aquí ya hubo varios accidentes".

Juan Salvador / Ch. G.

El malestar por la gestión semafórica y la acumulación de vehículos en horas punta es compartido por el resto de residentes. "Hay semáforos que duran muchísimo tiempo y se forman unos atascos increíbles en la subida de Las Vegas a Los Campos", explica Juan Salvador, incidiendo en que la retención se agrava por el tráfico hacia el polígono y el pantano. Por su parte, Juan Carlos Zembranos coincide en las aglomeraciones matinales y ratifica la peligrosidad del trazado: "No hace mucho que ya hubo un accidente que se llevó toda la valla de protección. Algunos coches pasan a mucha velocidad y se vuelve un riesgo".

A las retenciones se suma la inseguridad que sufren quienes transitan a pie por la intersección. "Para ir en coche bien, pero para cruzar la verdad es que sientes un poco el peligro y hay que hacerlo con mucho cuidado", destaca Silvia Bárbara sobre la dificultad de atravesar la calzada. Pese a que las obras causarán afecciones durante cinco meses, la comunidad asume las molestias a cambio de ganar en seguridad vial. "El tiempo de las obras no es problema, el que quiere algo bueno tiene que esperar por ello. La glorieta va a dar respiro a los vecinos", sentencia Germán Salgado.

Juan Carlos Cembranos / Ch. G.

Satisfacción en el Gobierno local

La valoración a pie de calle coincide con la postura del Equipo de Gobierno municipal. "Damos un paso decisivo para hacer realidad una infraestructura que el municipio llevaba esperando durante décadas", destacó el alcalde de Corvera, Iván Fernández, tras confirmarse la adjudicación autonómica. El regidor recalcó que la obra cumple uno de los grandes compromisos adquiridos al inicio del mandato para remodelar el eje entre Las Vegas y Los Campos, resolviendo una demanda histórica: "Se despeja definitivamente cualquier duda sobre la viabilidad del proyecto y permite avanzar hacia el inicio de unas obras imprescindibles para mejorar la seguridad vial".

Aunque la ejecución de los trabajos corresponde al Gobierno regional, Fernández aseguró que el Ayuntamiento mantendrá un papel activo de mediación para que la actuación se desarrolle con el máximo consenso. El Gobierno municipal convocará reuniones de seguimiento periódicas con los residentes de la zona para trasladarles la evolución de las obras y solventar cualquier incidencia. Además, una vez concluidos los trabajos autonómicos, el Consistorio acometerá actuaciones complementarias en terrenos municipales para rematar la urbanización del entorno y minimizar el impacto sobre las viviendas colindantes.

Germán Salgado / Ch. G.

Sustitución de semáforos y reordenación de servicios

La actuación principal consistirá en sustituir el actual cruce regulado por semáforos y el giro a la izquierda por una rotonda de 32 metros de diámetro exterior, dimensionada para absorber el volumen de tráfico del acceso y eliminar los puntos de riesgo. El proyecto incluye la rehabilitación del firme, el ensanche de calzadas y aceras, la construcción de un muro de contención de hormigón y la creación de un itinerario peatonal más amplio y protegido con una barandilla de hierro para los viandantes.

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El desarrollo de las obras conllevará asimismo una reestructuración de las redes de servicios públicos afectadas en la zona. Está prevista la retirada definitiva de siete semáforos y su cableado, el traslado de dos luminarias y la construcción de dos nuevas arquetas de registro. Asimismo, se tenderán 50 metros de canalizaciones subterráneas con tubos de PVC desde el nuevo poste de hormigón hasta la acera de la AS-389 y el borde de la glorieta hacia la AS-17, adecentando de forma paralela el sistema de drenaje.