Corvera destina 666.000 euros para la formación y contratación de 29 personas desempleadas

Un total de 29 personas en situación de desempleo han cambiado las listas del paro por un contrato de trabajo y formación en Corvera. Se trata de los participantes de "Corvera Activa 8", un programa público que invertirá 666.830 euros para formar a sus integrantes en el ámbito de la jardinería mientras perciben un salario y realizan actuaciones de utilidad pública en el municipio.

El taller, que comenzó el pasado 1 de agosto y se prolongará hasta el 31 de julio de 2027, se financia mediante una subvención conseguida del Principado de Asturias de cerca de 609.830 euros, completada con una aportación municipal de 57.000 euros. La iniciativa contempla la contratación de 24 alumnos y alumnas trabajadores, además de un equipo técnico integrado por un director, dos monitores, una formadora y una persona de administración.

La capacitación combina formación teórica y práctica en dos especialidades. Por un lado, doce participantes cursan el Certificado Profesional de Nivel 1 de Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería; por otro, los doce restantes se forman en el Certificado Profesional de Nivel 2 de Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes. Al término del programa, el alumnado obtendrá una cualificación profesional acreditada que mejorará sus opciones de reincorporación al mercado laboral.

Durante una visita a las instalaciones para conocer el desarrollo de las actividades, el alcalde de Corvera, Iván Fernández, acompañado por la concejala de Desarrollo Económico, Rocío Martínez, puso el foco en el impacto social de la medida. "No hablamos solo de formación, sino de oportunidades reales de inserción laboral para personas que han tenido más dificultades para acceder al mercado de trabajo. Es una apuesta por la dignidad, por la capacitación y por el futuro de nuestro concejo", afirmó el regidor.

Las actuaciones prácticas programadas permitirán intervenir y mejorar diferentes espacios públicos de Corvera. Para Fernández, la suma de esfuerzos administrativos resulta clave en estos resultados: "Corvera sigue demostrando que la colaboración entre administraciones permite transformar recursos en oportunidades. Este taller no solo mejora la empleabilidad de sus participantes, sino que también revierte directamente en la mejora de nuestros espacios públicos y en la calidad de vida de la ciudadanía".

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Esta iniciativa se suma a otras políticas activas que desarrolla el consistorio, donde actualmente permanece en marcha un Plan de Empleo que ha permitido contratar a otras 23 personas. De esta cifra, cinco corresponden a contratos en prácticas, mientras que las 18 restantes se distribuyen entre diez personas mayores de 45 años y ocho menores de esa edad. Todos estos contratos tienen una duración de doce meses, lo que facilita la adquisición de experiencia laboral y permite generar el periodo de cotización necesario para acceder a una prestación por desempleo al finalizar la relación laboral.