Un festival de convivencia: Villa cierra tres jornadas de fiesta entre comidas vecinales y música en directo

La parroquia corverana de Villa dijo adiós este domingo a sus fiestas locales con una intensa jornada final que tuvo en la cancha cubierta su gran epicentro de ocio. Tras la misa y la posterior procesión celebradas a mediodía, el ambiente festivo tomó el espacio con los alegres acordes de la fanfarria "El Felechu", encargada de amenizar la sesión vermú. Bajo una de las canastas se habilitó la barra, repleta de raciones de tortilla, embutidos y empanada, antes de que los vecinos desplegaran los tableros para dar paso a la gran comida en la calle, amenizada por la música de Paco Cuenca.

La junta directiva no ocultaba su satisfacción ante el respaldo de la convocatoria, que puso el broche a tres jornadas de festejos iniciadas el viernes con la cena de socios y el Duo Brass, y seguidas el sábado por la sesión de Funcional Fit con Cano Calle, los juegos infantiles y la verbena que se prolongó hasta el Baile de la Escoba. Daniel Martínez, presidente de la asociación de vecinos, ponía en valor esta apuesta por renovar la oferta festiva: "Estamos contentos con la afluencia de gente que tuvimos. Es verdad que estamos innovando un poco, con actividades nuevas, pero la gente está participando. Al final esto lo hacemos por el pueblo, para que haya actividad".

Respecto al almuerzo colectivo, Martínez recordaba su consolidación tras el éxito de la primera edición: "La comida en la calle la hicimos el año pasado por primera vez y triunfó. Se juntaron en torno a cien personas, que para una actividad nueva y un pueblo pequeño como este no es poco. Por eso repetimos este año añadiendo música en directo para animar la cosa".

Esa percepción de crecimiento es compartida por los asistentes. José Manuel Díaz, expresidente de la entidad vecinal, celebraba la excelente acogida del programa. "Están siendo unas fiestas que han subido mucho el nivel, con muy buenas atracciones y mucha afluencia", destacaba. Para el exdirigente, el tiempo y la renovación organizativa han sido determinantes: "El tiempo acompaña, algo muy importante, y se acerca mucha gente desde otros pueblos. Es muy bueno el relevo que se ha dado en la directiva". En su caso, la jornada culminó con un almuerzo en casa junto a más de una veintena de familiares.

Ese carácter entrañable y de reencuentro es el gran atractivo para quienes regresar a Villa cada verano. Las hermanas Rita y Maripaz Fernández, que residen en Avilés y Piedras Blancas respectivamente, acuden fielmente todos los años a casa de su hermana Amelia para no perderse la cita. "Las fiestas de aquí son buenísimas, se junta todo el pueblo y es maravilloso. Es muy importante hacer comunidad", explicaban sobre el ambiente que se respira en el pueblo, mientras la pequeña Mía González, su sobrina-nieta aguardaba con entusiasmo la llegada de los hinchables, que justo estaban terminando de ponerse a punto.

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En plena pista del pueblo, la sesión vermú tomó el protagonismo tras la procesión. Víctor López y Luis Alfonso compartían vermú rodeados de amigos y familiares con una propuesta bien surtida. "Para comer traemos una parrillada, tortilla y empanada", comentaban. Ambos coincidían en la consolidación del evento tras el éxito de las jornadas previas: "Poco a poco van mejorando las fiestas y cada año viene más gente. Tuvimos una entretenida cena el viernes con muchísimo público y la comida está funcionando muy bien". Pensando ya en el futuro, no dudaban en lanzar su propio deseo para la próxima edición: "Ojalá el año que viene contemos con Tekila". Un broche de oro a tres días festivos que culminó a las diez de la noche con la proyección de la película "El Casoplón" en una sesión de cine de ensueño al aire libre.