El festival más longevo de Asturias no envejece: De Teksuo a Valkyria, Rockvera apuesta por la juventud y la potencia en directo

El Rockvera celebrará su nueva edición el próximo sábado 5 de septiembre en el Teatro El Llar de Las Vegas con un cartel enfocado en el relevo generacional del rock y el metal. La cita, de entrada libre y organizada por la asociación MonoRock con el apoyo del Ayuntamiento de Corvera, reafirma su apuesta por la música en directo tras más de dos décadas de trayectoria. Se trata del evento de su género más antiguo del Principado y servirá como preámbulo a las festividades locales.

La jornada ofrecerá un recorrido plural por vertientes como el punk, el thrash metal, el heavy metal clásico o el metalcore, sin cerramientos estilísticos dentro del amplio espectro del rock and roll, como ya demostró en su anterior edición con la inclusión de sonidos folk.

La programación arrancará a las 12.30 horas en la plaza antesala del recinto con la sesión vermú a cargo de T.A.T.M., tributo a Rage Against the Machine. Ya por la tarde, a partir de las 18.30 horas, la actividad continuará en el escenario principal del teatro con los conciertos de los asturianos Beast Inside (Pravia) y Teksuo, los leoneses Lionsway, los manchegos Maldito Matas (Miguelturra) y los vizcaínos Valkyria.

Presentación del festival Rockvera 2026 frente al Teatro El Llar de Las Vegas. / Christian García

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, destaca la trascendencia del proyecto en la agenda local. “Rockvera forma parte de la identidad cultural de Corvera. Este año hemos querido poner el foco en las bandas que están construyendo el futuro del rock y el metal, porque apoyar la cultura también significa abrir espacios para que los nuevos grupos puedan tocar y darse a conocer”, señala el regidor. Fernández añade que para el Consistorio resulta clave mantener el acceso gratuito: “Llevamos muchos años demostrando que desde un municipio como Corvera se puede apostar por una programación de calidad y atraer a público de fuera”.

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Desde la organización, José Miguel Lago, portavoz de MonoRock, enfatiza el cambio hacia una cantera emergente sin ataduras discográficas. “Hemos apostado por bandas más jóvenes, más noveles, que van a marcar el futuro en toda la escena rockera y metalera estatal”, explica. El representante incide además en el valor que tiene para estos grupos tocar en un equipamiento cultural de primer nivel ante la escasez de recintos en la región: “El circuito en Asturias es peculiar. Cuando las bandas vienen aquí y ven el escenario de un teatro, alucinan. Para muchos grupos es un lujo que no ven en todo el año”.