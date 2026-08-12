Alfredo Suárez, corverano ejemplar de 2026: "Volver al pueblo es una toma de tierra, aquí está la vida de verdad"

El galardón a Corverano Ejemplar 2026 le ha pillado a Alfredo Suárez (Oviedo, 1997) donde mejor se reconoce: descalzo sobre la hierba del enorme jardín de su casa de Cancienes. Tras curtirse en la prensa escrita, viajar por Catar o Italia y patearse los platós de "Conexión Asturias", La Sexta o "Y ahora Sonsoles", el periodista aprovecha unos días de descanso en el pueblo para poner tierra de por medio con el ritmo de Madrid. Desde ese rincón familiar donde creció, y mientras compagina la televisión nacional con la divulgación sin filtros del asturiano en redes sociales, Suárez repasa un reconocimiento que le llega en el inicio de su carrera.

-¿Qué se siente al recibir el premio "Corverano Ejemplar" de 2026?

-Yo no soy ejemplo de nada, ahí te dejo el titular. Sin embargo, estoy sumamente agradecido al Ayuntamiento y al Alcalde. Cuando me llamó pensé que era para una multa, pero la llamada no podía ir a mejor. Se siente muy bien que en tu casa te agradezcan algo. Mi trayectoria apenas empieza, así que me siento profundamente honrado por este reconocimiento en mi pueblo.

-Aunque nació en Oviedo, se crió en Cancienes. ¿Cómo recuerda su infancia en el pueblo frente a la ciudad?

-Venir a Cancienes era estar de vacaciones. El verdadero arraigo lo siento aquí. La tierra que pisamos era de mi tatarabuelo, así que el premio honra a mi linaje. El pueblo da una libertad que no tiene la ciudad. Aquí eras amigo de la panadera y el carnicero, andabas en bici y volvías a casa cuando querías. Convivir con gente de todas las edades te da un aprendizaje y un sentido de pertenencia muy fuerte.

-Tras vivir en Catar, Italia o Madrid, ¿qué representa su regreso a Cancienes?

-Es una toma de tierra y un regreso a la realidad. En la televisión la dinámica es tan absorbente que parece no haber mundo fuera de las pantallas. Volver aquí es regresar a la vida de verdad, a la naturaleza, a la familia y a lo que importa: la salud y los tuyos.

-¿De dónde nace su vocación por la comunicación?

-De niño me echaban de clase por hablar. Siempre fui inquieto y con inquietudes artísticas. En Cancienes gané un concurso de poesía en asturiano y en el instituto fui al certamen de redacción de Coca-Cola. Empecé Derecho, pero me cambié a Periodismo para encauzar esa necesidad de comunicar.

-¿Cómo ha sido su trayectoria y cómo convive con la inestabilidad de la televisión?

-Empecé en 2020 en el casting de "El Cazador" y pasé por 20 Minutos, Shine Iberia, la TPA con "Conexión Asturias", Telemadrid, La Sexta y "Y ahora Sonsoles". He pasado por el paro, que es algo típico en la tele. Mi camino no ha sido lineal: fui azafato, modelo de ecografías o trabajador en Catar con la FIFA. No me da miedo moverme y estoy orgulloso de esas experiencias.

-¿Cuál es su visión sobre la realidad laboral del periodista de a pie?

-Es una profesión mal remunerada. Nos caen muchas leches por la línea editorial, cuando solo somos currelas intentando sobrevivir. Sin padrinos compites contra mucho "nepo baby" y tienes que demostrar un 500 por ciento para hacerte un hueco, pero con talento y ganas de trabajar terminas rindiendo.

-¿Cree que el modelo de la televisión se ha resentido con las redes sociales?

-La televisión ya no monopoliza la publicidad porque los anunciantes diversifican en redes. Aun así, las productoras ganan dinero y deberían pagar mejor y controlar las horas reales trabajadas. Si se pagara bien a los periodistas, en España tendríamos un periodismo de hipercalidad.

-Se ha convertido en un referente del asturiano en redes. ¿Cómo vive este resurgimiento del falar n'asturianu?

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-No me siento cómodo con la etiqueta de "divulgador". Soy el nieto de María y Alfredo. El asturiano es la lengua con la que me crié y que aprendí en la escuela pública con mi profesora Ludi. No es un idioma de aldea, sino parte de mi identidad. Subo contenido a redes porque los medios tradicionales hacen poco. Hoy hay un resurgimiento impulsado por internet y por artistas como Rodrigo Cuevas o Marisa Valle Roso, pero falta que los medios públicos apuesten por contenidos en asturiano de calidad y no por cumplir una cuota.