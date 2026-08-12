Entrevista | Alfredo Suárez Periodista
Alfredo Suárez, corverano ejemplar de 2026: "Volver al pueblo es una toma de tierra, aquí está la vida de verdad"
El periodista, afincado en Madrid desde hace diez años, donde se ha curtido en las principales cadenas de televisión nacionales, pone el foco en la precariedad de los redactores de a pie: "Solo somos currelas intentando sobrevivir, pero nos caen muchas hostias por la línea editorial de los medios"
El galardón a Corverano Ejemplar 2026 le ha pillado a Alfredo Suárez (Oviedo, 1997) donde mejor se reconoce: descalzo sobre la hierba del enorme jardín de su casa de Cancienes. Tras curtirse en la prensa escrita, viajar por Catar o Italia y patearse los platós de "Conexión Asturias", La Sexta o "Y ahora Sonsoles", el periodista aprovecha unos días de descanso en el pueblo para poner tierra de por medio con el ritmo de Madrid. Desde ese rincón familiar donde creció, y mientras compagina la televisión nacional con la divulgación sin filtros del asturiano en redes sociales, Suárez repasa un reconocimiento que le llega en el inicio de su carrera.
-¿Qué se siente al recibir el premio "Corverano Ejemplar" de 2026?
-Yo no soy ejemplo de nada, ahí te dejo el titular. Sin embargo, estoy sumamente agradecido al Ayuntamiento y al Alcalde. Cuando me llamó pensé que era para una multa, pero la llamada no podía ir a mejor. Se siente muy bien que en tu casa te agradezcan algo. Mi trayectoria apenas empieza, así que me siento profundamente honrado por este reconocimiento en mi pueblo.
-Aunque nació en Oviedo, se crió en Cancienes. ¿Cómo recuerda su infancia en el pueblo frente a la ciudad?
-Venir a Cancienes era estar de vacaciones. El verdadero arraigo lo siento aquí. La tierra que pisamos era de mi tatarabuelo, así que el premio honra a mi linaje. El pueblo da una libertad que no tiene la ciudad. Aquí eras amigo de la panadera y el carnicero, andabas en bici y volvías a casa cuando querías. Convivir con gente de todas las edades te da un aprendizaje y un sentido de pertenencia muy fuerte.
-Tras vivir en Catar, Italia o Madrid, ¿qué representa su regreso a Cancienes?
-Es una toma de tierra y un regreso a la realidad. En la televisión la dinámica es tan absorbente que parece no haber mundo fuera de las pantallas. Volver aquí es regresar a la vida de verdad, a la naturaleza, a la familia y a lo que importa: la salud y los tuyos.
-¿De dónde nace su vocación por la comunicación?
-De niño me echaban de clase por hablar. Siempre fui inquieto y con inquietudes artísticas. En Cancienes gané un concurso de poesía en asturiano y en el instituto fui al certamen de redacción de Coca-Cola. Empecé Derecho, pero me cambié a Periodismo para encauzar esa necesidad de comunicar.
-¿Cómo ha sido su trayectoria y cómo convive con la inestabilidad de la televisión?
-Empecé en 2020 en el casting de "El Cazador" y pasé por 20 Minutos, Shine Iberia, la TPA con "Conexión Asturias", Telemadrid, La Sexta y "Y ahora Sonsoles". He pasado por el paro, que es algo típico en la tele. Mi camino no ha sido lineal: fui azafato, modelo de ecografías o trabajador en Catar con la FIFA. No me da miedo moverme y estoy orgulloso de esas experiencias.
-¿Cuál es su visión sobre la realidad laboral del periodista de a pie?
-Es una profesión mal remunerada. Nos caen muchas leches por la línea editorial, cuando solo somos currelas intentando sobrevivir. Sin padrinos compites contra mucho "nepo baby" y tienes que demostrar un 500 por ciento para hacerte un hueco, pero con talento y ganas de trabajar terminas rindiendo.
-¿Cree que el modelo de la televisión se ha resentido con las redes sociales?
-La televisión ya no monopoliza la publicidad porque los anunciantes diversifican en redes. Aun así, las productoras ganan dinero y deberían pagar mejor y controlar las horas reales trabajadas. Si se pagara bien a los periodistas, en España tendríamos un periodismo de hipercalidad.
-Se ha convertido en un referente del asturiano en redes. ¿Cómo vive este resurgimiento del falar n'asturianu?
-No me siento cómodo con la etiqueta de "divulgador". Soy el nieto de María y Alfredo. El asturiano es la lengua con la que me crié y que aprendí en la escuela pública con mi profesora Ludi. No es un idioma de aldea, sino parte de mi identidad. Subo contenido a redes porque los medios tradicionales hacen poco. Hoy hay un resurgimiento impulsado por internet y por artistas como Rodrigo Cuevas o Marisa Valle Roso, pero falta que los medios públicos apuesten por contenidos en asturiano de calidad y no por cumplir una cuota.
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