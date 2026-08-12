Macroverbena a la vista: Panorama y París de Noia actuarán en este pueblo de Asturias

Las orquestas insignia del norte de España estarán en Corvera. Panorama City y París de Noia serán los principales reclamos musicales de las celebraciones previstas para el fin de semana del 12 y 13 de septiembre. El Ayuntamiento incorpora así a su programa dos nombres con amplio tirón dentro del circuito de verbenas, ambos en el Práu de la Fiesta, espacio que el gobierno local quiere consolidar como punto de encuentro para residentes y visitantes. El alcalde, Iván Fernández, asegura que la propuesta "apuesta por ofrecer propuestas de calidad" y por contar con "algunas de las orquestas más reconocidas y con mayor capacidad para reunir a personas de todas las edades".

Panorama City asumirá el protagonismo de la noche del sábado. La formación comenzará su espectáculo a las 23.30 horas, después de los fuegos artificiales, y permanecerá sobre el escenario hasta las 2.30 de la madrugada. La actuación se convertirá de este modo en uno de los grandes momentos de una jornada que arrancará musicalmente a las 22.00 con un primer pase de Rebelión y continuará, tras la sesión principal, hasta las 4.30.

El domingo llegará el turno de París de Noia, otra de las formaciones de referencia en las fiestas populares del norte. Su espectáculo se desarrollará entre las 19.30 y las 22.30 horas, una franja más temprana con la que el programa amplía su alcance hacia familias y asistentes de diferentes generaciones. Fernández destacó que los grupos escogidos tienen "la capacidad de hacer disfrutar de la música en directo y convertir el Práu de la Fiesta en un gran espacio de encuentro".

La apuesta responde, según el gobierno municipal, a la intención de configurar unas fiestas "participativas, abiertas y disfrutadas por todo el mundo", combinando tradición con formatos actuales. "Hemos trabajado para que familias, jóvenes y personas mayores encuentren su espacio durante estos días", afirmó el regidor. Esa filosofía explica tanto la elección de artistas capaces de movilizar públicos distintos como la distribución de horarios, con una madrugada especialmente intensa el sábado y una sesión dominical más accesible.

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El programa comenzará un día antes, el viernes 11 de septiembre, coincidiendo con el Día de Corvera y festivo local. Esa primera jornada mezclará humor, música celta y verbena con el showman Joaquín Pajarón, el gaitero Bras Rodrigo y Dani Parrondo. A partir de ahí, el peso de los festejos pasará durante el fin de semana a los grandes montajes de Panorama City y París de Noia, llamados a convertirse en dos de los principales focos de una edición con la que el Ayuntamiento pretende reforzar la capacidad de convocatoria del concejo.