Corvera amplía su red de conciliación: Los Campos sumará atención escolar entre clases en septiembre

El Ayuntamiento de Corvera reactiva sus recursos de conciliación para el curso 2026/2027 con una novedad clave: la llegada del cuidado interlectivo al colegio público Los Campos. Esta medida, sumada a la oferta de comedores y desayunos en Las Vegas y Cancienes, busca aliviar la rutina de las familias cuyas jornadas laborales no encajan con los horarios en las aulas.

La incorporación de esta atención en Los Campos, fruto de la colaboración municipal con las AMPAS, habilitará su formulario telemático el próximo lunes 17 de agosto a las 9:00 horas, con plazo límite hasta el 4 de septiembre a las 14:00 horas. Mientras tanto, la Consejería de Educación asumirá esta misma prestación en Cancienes y Las Vegas mantendrá su cobertura habitual.

Con los periodos ordinarios de junio ya cerrados para los desayunos en los tres centros y la atención entre clases en Las Vegas, el Consistorio mantiene abierta una vía extraordinaria a través del registro municipal. Quienes necesiten solicitar plaza tendrán hasta el 4 de septiembre a las 14:00 horas para tramitarla, aunque formalizar el trámite más tarde de esa fecha impedirá garantizar la asistencia desde el primer día de colegio.

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Salvo el comedor, todas estas medidas se encuadran en el Plan Corresponsables. La vicealcaldesa y concejala de Acción Social, Patricia Suárez, ha defendido que "la conciliación debe ser una responsabilidad compartida y las administraciones tenemos que poner todos los recursos que estén a nuestro alcance para facilitarla". En este sentido, ha remarcado que estos apoyos permiten a los hogares "organizar mejor sus jornadas y afrontar el curso escolar con mayores garantías".