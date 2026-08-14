El alcalde de Corvera destaca la colaboración con Difac para mejorar la accesibilidad municipal

"Las reivindicaciones de Difac no son una molestia, sino una herramienta para seguir mejorando", señaló el alcalde de Corvera, Iván Fernández, tras una reunión mantenida con la nueva presidenta de la Asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca (DIFAC), Eva Bustamante, acompañada por dos miembros de la junta directiva, Julián Valdavida y Álvaro González, en la que, entre otros asuntos, abordaron la colaboración entre la entidad y el Ayuntamiento de Corvera y el compromiso municipal con la mejora de la accesibilidad y la autonomía de las personas con discapacidad. "Necesitamos que quienes conocen de primera mano las dificultades que provocan las barreras nos señalen dónde tenemos que actuar y cuáles deben ser las prioridades”, añadió el regidor corverano, que consideró a Difac como "un aliado fundamental a la hora de detectar necesidades y establecer prioridades en materia de accesibilidad".

El Ayuntamiento destina anualmente una partida de 50.000 euros a la eliminación de barreras arquitectónicas, "una inversión que se ha ido incrementando en los últimos años y que se planifica de forma coordinada con las necesidades planteadas por las personas con discapacidad y sus entidades representativas". “La accesibilidad no puede depender de actuaciones puntuales, sino que debe formar parte de la planificación habitual del Ayuntamiento. Por eso mantenemos una partida específica y, cuando es necesario, hacemos un esfuerzo adicional para incorporar nuevas actuaciones”, explicó Iván Fernández.

El Alcalde puso sobre la mesa algunas de las actuaciones más destacadas en los últimos años como la adquisición de un taxi adaptado en 2025, para la que el Ayuntamiento destinó 46.000 euros, la inversión de la misma cantidad para el nuevo ascensor en la Casa Consistorial este año, "una intervención especialmente significativa al tratarse del principal edificio administrativo municipal y que permite garantizar el acceso en igualdad de condiciones a sus diferentes plantas y servicios". El Ayuntamiento destacó además que el último consejo de Accesibilidad dio cuenta de una auditoría sobre las plazas reservadas para movilidad reducida que identificó las actuaciones de mejora, como el repintado, la adecuación de rebajes o la renovación de la señalización. Esas deficiencias serán subsanadas en los próximos meses con una inversión de unos 25.000 euros.

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“Queremos seguir trabajando con Difac desde la cercanía y la colaboración. Una sociedad accesible beneficia al conjunto de la ciudadanía y no solamente a las personas que tienen actualmente alguna discapacidad o dificultad de movilidad. Las ciudades y los edificios pensados para todas las personas son municipios mejores para todo el mundo”, concluyó Iván Fernández.